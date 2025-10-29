1.修改了月芽儿的法宝

--幸运成长改为最大生命值成长

--受到攻击的几率+200%

2.修改普攻攻击次数过多，会打空气的问题(--感谢咪佬的建议)

3.修改了'关羽'的'补一刀'被动，限制其在回合内最多触发30次，防止刘备、张飞无限触发，造成卡死(--感谢咪佬的建议)

4.昨天补丁忘记说了，取消了类八方旅人的爆气功能，不是bug啊

5.忘记了