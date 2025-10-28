 Skip to content
28 October 2025 Build 20577600 Edited 28 October 2025 – 18:09:08 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

Resource Systems (Both Factions)

Iron Core (Depots) and Shadow Market now generate resources progressively over time:

* When built, they start producing +4 $ per second

* After 2 minutes, income increases to +5 $ per second

* After another 2 minutes, it increases to +6 $ per second

* When upgraded, production increases further:

* Starts at +8 $ per second

* After 2 minutes, increases to +9 $ per second

* After another 2 minutes, reaches +10 $ per second, where it remains fixed

Super Weapons Systems (Both Factions)

Destruction Wave – Damage increased

Tactical Nuclear Strike – Damage increased

Interface & Tutorial

Added an in-game “How to Play” text on the tutorial UI to inform players that the first mission is optional and serves as a tutorial notice, not a main challenge mission.

Iron Hands Faction – Building & Unit Balance Update

Buildings & Towers

Headquarters - HP increased

Red Eye Tower – Cost reduced, build time reduced, damage reduced

Defender Tower – Build time improved

Ray of Justice Tower – HP reduced, price reduced, build time reduced, damage reduced

Infantry

Rocket Puncher – HP growth increased, move speed reduced, damage reduced

Commander Akil – HP increased, price reduced, move speed reduced, damage reduced

Reptile – HP growth increased, move speed reduced, damage reduced

Guardian Trooper – HP growth increased, move speed reduced, damage vs infantry/buildings/vehicles reduced, splash damage reduced

Vehicles & Aircraft

Wind Blade – HP growth increased, move speed reduced, damage reduced

Inferno Artillery – HP greatly increased, price increased, speed reduced, all damage increased, reload time increased, explosion effect upgraded

Iron Collector – HP increased, speed reduced

Phantom Chopper – HP increased, speed reduced, attack range reduced, damage reduced

Iron Fly – HP increased, ground speed reduced, upgraded air speed reduced, damage reduced

Nightmare Gunship – HP increased, speed reduced, damage reduced

Black Bird – HP increased, speed reduced, damage reduced

Hurricane Tank – HP increased, speed reduced, damage reduced

Titan Tank – HP upgraded, speed reduced, damage reduced

Spear Transport – HP upgraded, speed reduced, damage reduced

GRA Faction – Building & Unit Balance Update

Buildings & Towers

Command Center - HP increased

Bunker – Cost reduced

Gatling System – Price reduced, damage reduced

Tube Defense – Build time reduced

Infantry

Beast – HP increased, speed reduced, air damage increased

Boomhand – HP growth increased, speed reduced, damage reduced, splash damage reduced

General Razel – HP growth increased, speed reduced, damage vs buildings and vehicles reduced, upgraded effectiveness vs infantry

Steel Breaker – HP growth increased, speed reduced, damage reduced

Vehicles & Aircraft

Khanjar D. Truck – Now buildable directly from Garage (no longer requires Upgrade Center); HP reduced, price and build time reduced, speed reduced, damage reduced

Elephant – HP increased, price increased, build time increased, speed reduced

Flying Rhino – HP increased, speed reduced, damage reduced, splash damage reduced

Shark Collector – HP increased, speed reduced

Hunter Jeep – HP increased, speed reduced, attack range increased, damage reduced

Mantis – Now requires Upgrade Center to unlock; HP increased, speed reduced, damage vs vehicles and buildings reduced

Suicide Wasp – HP increased, speed reduced

All Rounder – HP increased, speed reduced, damage reduced

Volcano – HP increased, speed reduced, damage reduced, splash damage reduced

