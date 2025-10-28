Resource Systems (Both Factions)
Iron Core (Depots) and Shadow Market now generate resources progressively over time:
* When built, they start producing +4 $ per second
* After 2 minutes, income increases to +5 $ per second
* After another 2 minutes, it increases to +6 $ per second
* When upgraded, production increases further:
* Starts at +8 $ per second
* After 2 minutes, increases to +9 $ per second
* After another 2 minutes, reaches +10 $ per second, where it remains fixed
Super Weapons Systems (Both Factions)
Destruction Wave – Damage increased
Tactical Nuclear Strike – Damage increased
Interface & Tutorial
Added an in-game “How to Play” text on the tutorial UI to inform players that the first mission is optional and serves as a tutorial notice, not a main challenge mission.
Iron Hands Faction – Building & Unit Balance Update
Buildings & Towers
Headquarters - HP increased
Red Eye Tower – Cost reduced, build time reduced, damage reduced
Defender Tower – Build time improved
Ray of Justice Tower – HP reduced, price reduced, build time reduced, damage reduced
Infantry
Rocket Puncher – HP growth increased, move speed reduced, damage reduced
Commander Akil – HP increased, price reduced, move speed reduced, damage reduced
Reptile – HP growth increased, move speed reduced, damage reduced
Guardian Trooper – HP growth increased, move speed reduced, damage vs infantry/buildings/vehicles reduced, splash damage reduced
Vehicles & Aircraft
Wind Blade – HP growth increased, move speed reduced, damage reduced
Inferno Artillery – HP greatly increased, price increased, speed reduced, all damage increased, reload time increased, explosion effect upgraded
Iron Collector – HP increased, speed reduced
Phantom Chopper – HP increased, speed reduced, attack range reduced, damage reduced
Iron Fly – HP increased, ground speed reduced, upgraded air speed reduced, damage reduced
Nightmare Gunship – HP increased, speed reduced, damage reduced
Black Bird – HP increased, speed reduced, damage reduced
Hurricane Tank – HP increased, speed reduced, damage reduced
Titan Tank – HP upgraded, speed reduced, damage reduced
Spear Transport – HP upgraded, speed reduced, damage reduced
GRA Faction – Building & Unit Balance Update
Buildings & Towers
Command Center - HP increased
Bunker – Cost reduced
Gatling System – Price reduced, damage reduced
Tube Defense – Build time reduced
Infantry
Beast – HP increased, speed reduced, air damage increased
Boomhand – HP growth increased, speed reduced, damage reduced, splash damage reduced
General Razel – HP growth increased, speed reduced, damage vs buildings and vehicles reduced, upgraded effectiveness vs infantry
Steel Breaker – HP growth increased, speed reduced, damage reduced
Vehicles & Aircraft
Khanjar D. Truck – Now buildable directly from Garage (no longer requires Upgrade Center); HP reduced, price and build time reduced, speed reduced, damage reduced
Elephant – HP increased, price increased, build time increased, speed reduced
Flying Rhino – HP increased, speed reduced, damage reduced, splash damage reduced
Shark Collector – HP increased, speed reduced
Hunter Jeep – HP increased, speed reduced, attack range increased, damage reduced
Mantis – Now requires Upgrade Center to unlock; HP increased, speed reduced, damage vs vehicles and buildings reduced
Suicide Wasp – HP increased, speed reduced
All Rounder – HP increased, speed reduced, damage reduced
Volcano – HP increased, speed reduced, damage reduced, splash damage reduced
