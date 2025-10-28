 Skip to content
POPULAR TODAY Battlefield™ 6 Battlefield™ REDSEC Battlefield™ REDSEC Hollow Knight Call of Duty® Escape From Duckov
Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×
Search powered by Algolia
28 October 2025 Build 20575617 Edited 28 October 2025 – 16:09:12 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

  • B键UI主界面重制，界面布局优化调整，UI界面图重绘

  • 新增元婴期神通—元婴出窍：突破元婴时自动获得，旧档已经达到元婴的情况下更新此版本之后自动获得

    • 三种普攻射击，高速穿透遁光飞行

    • 时停，八种元素灵珠，吸伤反击盾，自爆元神，锁定单挑等十几种元婴出窍状态专属技能

  • 拍卖行更新内容：

    • 出价机制修改（玩家现在可随时出价）

    • NPC出价机制修改

    • 寄拍物品流拍后可以与拍卖员对话取回

    • 选择物品界面增加一键全选按钮

  • 进入游戏默认改成窗口化

  • 修复灵石达到上限后会显示负数

  • 增加神将变身按键描述

Changed files in this update

Depot 2799931
  • Loading history…
Ad-free Steam data for everyone since 2012
Support SteamDB • Donate or contribute
Open link