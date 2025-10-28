B键UI主界面重制，界面布局优化调整，UI界面图重绘
新增元婴期神通—元婴出窍：突破元婴时自动获得，旧档已经达到元婴的情况下更新此版本之后自动获得
三种普攻射击，高速穿透遁光飞行
时停，八种元素灵珠，吸伤反击盾，自爆元神，锁定单挑等十几种元婴出窍状态专属技能
拍卖行更新内容：
出价机制修改（玩家现在可随时出价）
NPC出价机制修改
寄拍物品流拍后可以与拍卖员对话取回
选择物品界面增加一键全选按钮
进入游戏默认改成窗口化
修复灵石达到上限后会显示负数
增加神将变身按键描述
