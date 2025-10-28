新增元婴期神通—元婴出窍：突破元婴时自动获得，旧档已经达到元婴的情况下更新此版本之后自动获得

三种普攻射击，高速穿透遁光飞行

时停，八种元素灵珠，吸伤反击盾，自爆元神，锁定单挑等十几种元婴出窍状态专属技能