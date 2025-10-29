 Skip to content
29 October 2025 Build 20571909 Edited 29 October 2025 – 03:09:09 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community
亲爱的玩家：

服务器将于2025年10月29日10:00-10:30完成停服维护，建议所有玩家待更新完成后重新登录游戏体验，版本更新内容如下：

1.优化能量占点模式中的按键文字提示

2.优化结算面板任务描述字数过多，排版显示异常的问题

3.优化调整语音默认由“自由通话”为“按键说话”（可前往设置手动设置或恢复为默认设置）

4.优化调整宝箱抽取累计次数的显示方式

5.优化处决任务无法完成的问题

6.修复新军学院使用三个不同英雄的任务无法完成的问题

7.修复观战“推荐”页显示异常的问题

8.修复对战记录中，4V4与1V1对局结算分数显示异常的问题

9.修复对局结算时任务显示异常的问题

10.修复宝箱预览显示异常的问题

11.修复4V4模式下，匹配确认偶现异常的问题

12.人机模式中“要塞冲突”匹配人数调整为4人

13.将观战中的“要塞冲突-休闲”合并到4V4快斗分类

14.调整生涯赛季模式选择的配置选项

15.优化通行证预览图片的显示方式

感谢您选择《战栗绝境》，我们非常重视每一名玩家的游戏体验和反馈，如您在游戏过程中遇见任何困难可以选择联系我们，我们将快速作出答复与响应；您的每一次建议、反馈以及进行游戏体验都是支持我们继续将游戏体验优化更好的动力，我们期待与您一起共同打造一款极致的多人动作游戏。

