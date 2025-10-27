1.更新了技能释放记忆功能

（1）现在在战斗时释放技能后，战斗中会将其置顶在技能列表首位，最大记忆的技能数量目前设置为20个，这一改动将方便玩家使用经常使用的技能。

（2）状态衍生技能依然会生成在技能列表默认的位置。使用该技能后，下次获得对应状态时，此衍生技能会置顶在技能列表首位。

（3）此功能默认关闭，需要打开设置中的技能记忆选项才能生效，关闭时技能会恢复默认顺序，再次开启时则会继续调用关闭前的顺序。

2.现在已将部分功能类记忆置顶

（1）现在类似[月之纱]的功能类技能，会默认置顶在菜单技能列表首位。该技能顺序不影响战斗技能记忆功能。

3.对部分状态做了死亡后不消失的处理

（1）DLC1中，队友在高难度战斗下会获得增益补正，但死亡后再次复活时，该补正状态不会恢复，这明显不合理。现在更新了一个特殊的插件，使队友复活后能够重新获得这类状态。

4.对传送功能进行了优化处理

（1）原本的传送功能由于是用物品选择制作的，当DLC1加入后，传送点变得很多，寻找对应的传送点变得十分困难，因此现在加入了新的插件，重做了整个传送点的逻辑。

（2）现在与传送水晶交互后，会出现一个单独的界面，该界面可以看到传送点的大分类，以及对应的地点背景图片。这使得后续DLC加入的传送点变得一目了然。

（3）该功能目前还在测试中，如果出现问题，请及时汇报。