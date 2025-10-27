日頃より「Tree of Savior」をご愛顧いただきありがとうございます。

「Tree of Savior」運営チームです。

本日「10/23以降から確認されているいくつかの不具合について」でご案内していた不具合現象修正のためのクライアントパッチを適用いたしました。

修正内容はゲームクライアントを終了していただいた後、Steamアプリも一度終了していただくことで最新パッチへのアップデートをご利用いただけます。

もしも一回のクライアントアップデートで修正が反映されていない、または問題が再発した場合は、ダウンロードしたバージョンが最新のものではない可能性があります。

この場合、もう一度ゲームクライアントとSteamライブラリを終了してから再起動していただくことで、最新のパッチをダウンロードできるようになりますので、ご参考ください。

※もしスタートボタンがパッチダウンロードの状態にならない場合は、Steamアプリが完全に終了していない可能性もございますので、一度完全に終了させてからもう一度Steamアプリを起動し、パッチをダウンロードが表示されるかお試しください。

あらためまして、本現象により啓示者様に多大なご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。

啓示者の皆様におかれましては、上記の内容についてご理解とご了承の程よろしくお願いいたします。

今後とも「Tree of Savior」をよろしくお願いいたします。 「Tree of Savior」運営チーム