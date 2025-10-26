模组新增事件时点: 行动结束时, 治疗结束时, 决斗结束时

模组支持修改序章文本和结局文本

模组新增事件: 增加或减少角色技能

21 关新增大量特殊对白事件, 剧情模式无法触发 (因为有些对白可能比较出戏, 会影响剧情带入)

新增 "聚刃技能书" 和 "瞄准技能书"

修复当决斗双方均有 "破阵斩" 技能时, 其中一方的 "破阵斩" 不生效的问题

优化整备市集界面的筛选逻辑

优化 AI 思考算法以及寻路算法, 解决 AI 思考可被玩家感知的问题

由于 AI 思考不会再被感知, 所以移除 "高阶寻路" 设置选项, 改为 "隐藏内容解锁"

调整 AI, 现在 "警戒" 的敌人在发现目标时以及被攻击时会变为 "冲锋"