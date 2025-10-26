模组新增事件时点: 行动结束时, 治疗结束时, 决斗结束时
模组支持修改序章文本和结局文本
模组新增事件: 增加或减少角色技能
21 关新增大量特殊对白事件, 剧情模式无法触发 (因为有些对白可能比较出戏, 会影响剧情带入)
新增 "聚刃技能书" 和 "瞄准技能书"
修复当决斗双方均有 "破阵斩" 技能时, 其中一方的 "破阵斩" 不生效的问题
优化整备市集界面的筛选逻辑
优化 AI 思考算法以及寻路算法, 解决 AI 思考可被玩家感知的问题
由于 AI 思考不会再被感知, 所以移除 "高阶寻路" 设置选项, 改为 "隐藏内容解锁"
调整 AI, 现在 "警戒" 的敌人在发现目标时以及被攻击时会变为 "冲锋"
调整 AI 目标选择逻辑, 加入一点点小变化, 不再一直锁定一个人 (测试, 效果不好可能会移除)
小型活动更新
