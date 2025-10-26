V1.3.8
1、取消了1个较难达成得战力成就
2、修复当玩家一次性使用超过21亿的御灵宝典时，会获得922京的满值御灵师经验的bug。
3、杨戬的一技能增加效果“闪避时还会额外提升5%命中”，以解决试炼战斗2个杨戬互相闪避无限战斗的问题。
4、修复玩家炼器等级达千万级时，炼器升级所需经验值会是负数的bug。
5、现在冥商出售的特殊道具，除了恢复寻宝体力外，其他可使用ctrl+点击一键使用了。
6、现在冥商刷新可以使用【R】快速刷新（不会弹出确定面板）
7、冥商的指引增加了快捷键相关说明。
