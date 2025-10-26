EN (English):

Update V 0.85 is now live!

This update brings the Backup Generator level, a short new map, along with a reworked ammo and health injection system. Previously, players received default ammo and health injections at the start of each level; this has now been replaced with a system based on your resource usage and management during gameplay. Ammo and other resources are scattered throughout the environments and can be collected. The more you use, the more you may find in the world, and vice versa.

Additionally, this update includes:

Performance and memory improvements .

A new realistic skin for the main weapon .

Minor fixes based on player feedback.

Enjoy the new level and improved gameplay experience!

RU (Русский):

Обновление V 0.85 уже доступно!

Это обновление добавляет уровень резервного генератора, короткую новую карту, а также новую систему боеприпасов и аптечек. Ранее игроки получали боеприпасы и аптечки в начале каждого уровня; теперь система зависит от вашего использования и управления ресурсами во время игры. Боеприпасы и ресурсы разбросаны по окружению и могут быть собраны. Чем больше вы их используете, тем больше найдете в мире, и наоборот.

Также в обновлении:

Улучшение производительности и памяти .

Новый реалистичный скин для основного оружия .

Небольшие исправления на основе отзывов игроков.

Наслаждайтесь новым уровнем и улучшенным игровым процессом!

(简体中文):

V 0.85 更新现已上线！

本次更新带来了 备用发电机关卡，一张短新地图，以及 重新设计的弹药和医疗注射系统。以前玩家在每个关卡开始时会获得默认的弹药和医疗注射，现在已改为根据你在游戏中的资源使用情况而定。弹药和资源散布在各个环境中，可供收集。使用越多，你在环境中找到的资源就越多，反之亦然。

此外，更新还包括：

性能和内存改进 。

主武器的新现实皮肤 。

根据玩家反馈的轻微修复。

享受新关卡和改进后的游戏体验！

(日本語):

アップデート V 0.85 が公開されました！

今回のアップデートでは、バックアップ発電機レベルという短い新マップと、弾薬および回復注射システムの改良が含まれています。以前は各レベルの開始時に弾薬と回復注射が自動で支給されていましたが、今回のシステムではゲーム中の使用量と資源管理に基づいて提供されます。弾薬や資源は環境内に散らばっており、収集可能です。使用量が多ければ多いほど、環境内で多く見つかり、逆もまた然りです。

さらにアップデートには以下が含まれます：

パフォーマンスとメモリの改善

メイン武器のリアルな新スキン

プレイヤーのフィードバックに基づく軽微な修正

新しいレベルと改善されたゲーム体験をお楽しみください！

(한국어):

V 0.85 업데이트가 출시되었습니다!

이번 업데이트에서는 백업 발전기 레벨이라는 짧은 신규 맵과 재설계된 탄약 및 회복 주사 시스템이 도입되었습니다. 이전에는 각 레벨 시작 시 기본 탄약과 회복 주사를 받았지만, 이제는 게임 진행 중 자원 사용과 관리에 따라 시스템이 작동합니다. 탄약과 기타 자원은 환경 곳곳에 흩어져 있으며 수집할 수 있습니다. 많이 사용할수록 환경에서 더 많이 찾을 수 있고, 사용이 적으면 그만큼 적게 찾게 됩니다.

또한 이번 업데이트에는 다음이 포함됩니다:

성능 및 메모리 향상

주무기용 새로운 현실적 스킨

플레이어 피드백을 반영한 사소한 수정

새로운 레벨과 개선된 게임 플레이를 즐기세요!

(العربية):

التحديث V 0.85 متاح الآن!

يقدم هذا التحديث مستوى المولد الاحتياطي، خريطة قصيرة جديدة، بالإضافة إلى نظام صناعة الذخيرة وحقن الصحة الجديد. النظام القديم كان يمنح الذخيرة وحقن الصحة في بداية كل مستوى، والآن تم استبداله بنظام يعتمد على استخدامك وإدارتك للموارد أثناء اللعب. الذخيرة والموارد منتشرة في البيئات ويمكن جمعها. كلما استخدمتها أكثر، ستجد كمية أكبر في البيئة، والعكس صحيح.

يشمل التحديث أيضًا: