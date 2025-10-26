 Skip to content
26 October 2025 Build 20546964 Edited 26 October 2025 – 09:52:09 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

Added multiple language support.

Language can be changed in game in pause menu.

Languages:

  • Englisch

  • German

  • French

  • Italian

  • Spanish

  • Portuguese

  • Chinese

  • Japanese

  • Korean

Changed files in this update

Windows Depot 3699691
