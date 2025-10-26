Added multiple language support.
Language can be changed in game in pause menu.
Languages:
Englisch
German
French
Italian
Spanish
Portuguese
Chinese
Japanese
Korean
Some depots below may not display changed files because our bot does not own the specific depot or game.
Game can be donated with a key, by sending a gift, or using curator system.
Changed files in this update