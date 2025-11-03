机制

去除了对手死亡时的存档扳机（严重的暂时无法解决的错误）

修复错误

修复了疯人院代表初始攻击错误的错误

修复了七对复计两般高的错误

修复了30002 绘图麻将牌谱效果与描述不符的错误

修复了麻将副数显示错误的错误

修复了BOSS战结束后回血错误的错误

文本

统一"左侧一位万念牌","本牌左侧的万念牌"为"左侧的万念牌"

显示

万念牌UI优化（尺寸增加）

调整

"海底2海底3" 望月石

每失去1血液，设置1攻击，如果你有“月”，失去30血液上限

每失去2血液，设置1攻击，如果你有“月”，失去70血液上限

"海底2海底3" 旧油灯

失去30血液上限，使你失去1血液上限

失去70血液上限，使你失去10血液上限

20001 未来既定揭示

牌局中，可以观看牌山组。切牌（3）：抽取（1）血液。献祭（3）：提供（1000）点棒。

牌局中，可以观看牌山组。切牌（3）：抽取（1）血液。献祭（3）：提供（2000）点棒。

20002 时间既定加速

牌局结束时，使本牌左侧万念牌【牌局结束时：】，使血液上限减少（2）。切牌（3）：提供（1）血液。

和牌：使左侧的万念牌【和牌：】（然后改为【牌局结束时：】！）

和牌：使左侧的万念牌【牌局结束时：】（然后改为【移除：】！）

和牌：使左侧的万念牌【移除：】（然后改为【和牌：】！）

牌局结束时，每缺失（1）血液，失去（1）血液上限。

30012 万万万万万万

和牌：提供（3）番。如果有（24）万石，提供【万念：万万万万万万】。

和牌：提供（3）番。如果有（36）万石，提供【万念：万万万万万万】。

30015 攀登水下的山

获得，牌局结束时：提供（14）血液。

获得，牌局结束时：提供（13）血液，提供（1）血液上限。

30019 十一号献血证

和牌：每存储（11）血液，提供（13）番，失去存储的血液。

和牌：每缺失（11）血液，提供（2）番。

30020 十二号献血证

白 -> 蓝

和牌：每存储（12）血液，提供（13）血液，失去存储的血液。

和牌：每缺失（11）血液，提供（2）血液。

30021 十三号献血证

和牌：抽取（6）血液，为两侧的万念牌存储（13）血液。

和牌：每缺失（13）血液，提供（200）点棒。

30022 移动式补血站

和牌：使左侧的万念牌存储的血液移动至右侧的万念牌，为和牌组的（2）张牌提供【牌纹：血袋】。

和牌：为和牌组的（1）张牌提供【牌纹：血袋】，本牌及两侧的牌每存储（8）血液，重复（1）次。

30023 最美好的前途

和牌：为你的万念牌存储（2）血液，为和牌组的（2）张牌提供【牌纹：血袋】。

和牌：为你的万念牌抽取（1）血液，为和牌组的（3）张牌提供【牌纹：血袋】。

30030 无所依靠的雨

任意麻将牌落河时，使其入海。切牌（7）：失去（7）血液。

和牌：使牌河组的牌入海。

30032 天堂禁入条例

和牌：提供（9）血液。献祭（1）：提升（1）。

和牌：提供（13）血液。献祭（1）：提升（1）。

30033 只有万念俱灰

移除：移除和牌组的（4）张牌。牌局结束时，提升（1）。

移除：移除和牌组的（4）张牌。献祭：提升（1）。

30037 伪造悬赏公告

牌局结束时，为牌山组伪造（13）张不同的幺九牌。

牌局结束时，为牌山组伪造（13）张不同的幺九牌。除龙（14）：移除本牌。

30041 巨龙悬赏通告 【回退调整】

和牌：如果触发了【牌种：断幺九】，使提供的点棒提升（1000）。移除：提供（4000）点棒。

移除：移除和牌组的幺九牌，每移除（1）张，提供（100）点棒。

30053 自动处理程序

移除：移除和牌组的（9）张牌。

移除：移除和牌组的（10）张牌。