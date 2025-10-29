Ana menüde rahatsız edici bazı sesler, genel ses dengesi sorunları ve seviye seçim ekranında küçük hatalarla karşılaşabilirsiniz. Bu sorunların farkındayız ve en kısa sürede yayınlanacak bir güncelleme ile düzeltmek için aktif olarak çalışıyoruz.

Hikâye ile ilgili olarak — planladığımız çıkış tarihine geç kaldığımız için oyunu size bir an önce ulaştırmak istedik. Hikâye içeriği tamamen yazılmış durumda ve gerekli tüm araçlar hazır. Yakında gelecek bir güncelleme ile eklenecektir.

Sabır ve desteğiniz için teşekkür ederiz.