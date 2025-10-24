• Animation & DOF Tweaks
Adjusted animation rates for smoother motion and refined the Depth of Field look for a cleaner, more cinematic feel.
• Booster Alignment
Minor realignments and trigger fixes for several booster pads to improve flow and contact consistency.
• UI Fixes
Small visual and input tweaks across menus for better responsiveness.
• AI Improvements
Major step forward in CPU racer behavior — dynamic look-ahead targeting and smarter stuck-avoidance logic for smoother navigation.
• アニメーションとDOFの調整
アニメーション速度を最適化し、**被写界深度（DOF）**の見た目を改良。より滑らかでシネマティックな映像に。
• ブースターの再配置
複数のブースターパッドの位置とトリガーを微調整し、接触精度と走行の流れを改善。
• UIの修正
メニュー操作や表示の細かな改善で、反応性を向上。
• AIの改善
CPUレーサーの挙動を大幅にアップデート。動的な先読み制御とより賢いスタック回避ロジックで、よりスムーズな走行を実現。
• Анимация и глубина резкости (DOF)
Скорректированы скорости анимации и улучшен эффект глубины резкости для более плавного и кинематографичного вида.
• Выравнивание бустеров
Небольшие исправления и смещения бустерных площадок, чтобы улучшить точность срабатывания и поток движения.
• Исправления UI
Мелкие визуальные и интерактивные улучшения в меню для более чёткого отклика.
• Улучшения ИИ
Значительное повышение интеллекта соперников: динамическое опережающее наведение и новая логика избежания застреваний для более плавного прохождения трасс.
