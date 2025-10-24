 Skip to content
Escape From Duckov
Major 24 October 2025 Build 20528416
Update notes via Steam Community

  • Tento update prináša miniatúrny halloweensky event ktorý sa automaticky aktivuje 27.Októbra a končí 2.Novembra.

    Počas tohto eventu môžete získať extra achievement, len v prípade že sa necháte vystrašiť.

  • Zopár vylepšení sa ešte našlo ako update animácií útočiacich vlkov, pridané chýbajúce zvukové efekty v lese a iné "minor" úpravy.

  • Pracujeme na novom hernom obsahu, ktorý pridá nový herný režim a bude spojený so "zimou" a bude priamo nadväzovať na dejovú líniu. Ak všetko dobre dopadne tak bude dostupný od 1.Dec 2025 zadarmo pre všetkých čo majú hru zakúpenú.

Changed files in this update

64-bit Depot 1576532
