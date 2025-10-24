Tento update prináša miniatúrny halloweensky event ktorý sa automaticky aktivuje 27.Októbra a končí 2.Novembra.
Počas tohto eventu môžete získať extra achievement, len v prípade že sa necháte vystrašiť.
Zopár vylepšení sa ešte našlo ako update animácií útočiacich vlkov, pridané chýbajúce zvukové efekty v lese a iné "minor" úpravy.
Pracujeme na novom hernom obsahu, ktorý pridá nový herný režim a bude spojený so "zimou" a bude priamo nadväzovať na dejovú líniu. Ak všetko dobre dopadne tak bude dostupný od 1.Dec 2025 zadarmo pre všetkých čo majú hru zakúpenú.
