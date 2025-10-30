新イベント開幕！
「君の名は！？元の体に戻りたくて！」開催！
イベントクエストを進めると、限定のストーリーをお楽しみいただけます。
さらに、幻魔石最大10,000個を獲得できるログインボーナスも開催中！
毎日欠かさずにログインしましょう！
イベントの遊び方
古代の果実の種をシド、イータに渡しましょう！
たくさん渡すと研究が進み、幻魔石や限定称号などの報酬がもらえます。
さらに、古代の果実の種を渡すときに特別なセリフが...！？
ぜひチェックしてみてください！
不具合のお知らせ現在、「君の名は！？元の体に戻りたくて！」のイベントボス挑戦報酬に「古代の果物の種」が含まれていない問題を確認しております。
本問題は、11/6(木)のアップデートにて修正を予定しております。
修正までにイベントボスに挑戦した回数と難易度に応じて、後日個別に「古代の果物の種」をお送りします。
なお、現在「古代の果物の種」は他のミッション（スタミナ消費、討伐証消費）で獲得することが可能です。
お客様にはご迷惑をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます。
シャドウフェス開催！
10/30(木)13:00よりシャドウフェスが開催！
シャドウフェス限定キャラ[陰の双始者]シャドウ＆アルファがピックアップ！
「究極奥義」実装！
バトル中に1回のみ使用できる「究極奥義」が実装されました！
究極奥義を持つキャラはSPゲージとは別に究極SPゲージを持ち、究極SPゲージMAXで「究極奥義」を発動することができます。
「究極奥義」を使ってバトルを有利に進めましょう！
おすすめパーティ編成
[陰の双始者]シャドウ＆アルファは「究極奥義」を発動可能なキャラクターです。
おすすめパーティ編成もぜひ参考にしてみてください！
3周年記念キャンペーン開催！
10/30(木)13:00より、【3rd Anniversary】記念キャンペーンを開催中です！
3周年を記念して、特別ログインボーナスや豪華アイテムがもらえるミッションを開催中！
ぜひこの機会に カゲマス をプレイしてください！
シャドウフェスキャラもらえる！
今ならログインするだけで「シャドウフェスキャラ交換チケット」がもらえます！
ラインナップから好きなシャドウフェスキャラ1体と交換しましょう！
さらに、シャドウフェスミッションを全てクリアで「シャドウフェスSSキャラ確定ガチャチケット」が獲得可能です！
他にも豪華報酬が入手できるので、この機会をお見逃しなく！
ボス討伐キャンペーン
現在開催中のイベント「君の名は！？元の体に戻りたくて！」のボスを討伐しましょう！
ゲーム内の累計討伐数に応じて豪華報酬がもらえるキャンペーンを開催中です！
さらに、Xでも ガーデン総力戦 キャンペーンを開催！
Xキャンペーンの詳細は、公式Xアカウントにてご確認ください。
ステップアップガチャ開催！
10/30(木)13:00より「SS+魔道具実装記念ステップアップガチャ」を開催！
本ガチャでは「[七陰第一席]アルファ」「[七陰第七席]イータ」がピックアップされ、STEP1ではどちらか1体が必ず出現します！
さらに、交換pt30で掲載キャラクターどちらかと交換可能です！
この機会をお見逃しなく！
[七陰第一席]アルファ SS+魔道具実装
[七陰第一席]アルファのSS+魔道具が実装されております！
効果は「奥義発動時、自分に闘気（バフ）を付与（特技2を発動する度に、味方全体の与ダメージをアップ）＋自分が攻撃力バフを付与する度に、クリティカル率とクリティカル攻撃倍率をアップ」です！
[七陰第七席]イータ SS+魔道具実装
[七陰第七席]イータのSS+魔道具が実装されております！
効果は「自分が敵に封印を付与する度に、敵全体の与ダメージをダウン＋自分が敵にスロウを付与する度に、敵全体の被ダメージをアップ＋自分が敵に暗闇を付与する度に、敵全体の回復量補正をダウン」です！
3回限定！
10/30(木)13:00より「【3rd Anniversary】黄属性スペシャル選抜SS確定ガチャ」を開催中！
本ガチャでは一部の期間限定キャラがラインナップに追加され、10キャラ目に必ず選抜されたSSキャラが出現します！
さらに、ミツゴシボーナス30ptで「【3rd Anniversary】黄属性キャラSS確定ガチャチケット」をプレゼント！
この機会をお見逃しなく！
イベントSSキャラを入手しよう！
専用のチケットで引くことができる「イベントSSキャラ確定ガチャ」を
「赤&青属性」「緑&黄属性」の2種で開催中！
本ガチャでは10キャラ目に必ず選抜されたSSキャラが出現します。
専用チケットは以下の2箇所で獲得可能ですので、お見逃しなく！
・「君の名は！？元の体に戻りたくて！」のイベント交換所で交換
・11/6(木)13:00から開催される「3rd Anniversaryガチャ」のミツゴシボーナスゲージを貯める
SS+魔道具実装予告
「[陰に潜み、陰を狩る者]シャドウ」「[舞い踊る剣]クレア」「[淑やかに、密やかに]ニュー」のSS+魔道具の実装を予定しております！
実装までお楽しみにお待ちください！
※詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。
