31 October 2025 Build 20524507 Edited 31 October 2025 – 03:09:08 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

いつもプレイしてくださりありがとうございます。

以下のアップデートを行いました。

・アイコンを変更しました。

・バトルに関する不具合を修正しました。

・一部OSにて特定の操作でアプリが終了する不具合を修正しました。

・今後のイベントに向けた機能の追加を行いました。

・軽微な不具合を修正しました。

最新版にアップデートしてより快適にお楽しみください。

これからも異世界 異世界をよろしくお願いいたします。

Changed files in this update

Windows 64-bitJapanese Depot 3039141
