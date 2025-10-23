 Skip to content
23 October 2025 Build 20516697 Edited 23 October 2025 – 18:13:05 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

各位大侠好，

莫道秋深寒意重，柔情亦可破冰封。霜降时节，《下一站江湖Ⅱ》给大家带来资料片“侠骨柔情”第二弹。 

由于最近在集中优化IOS4G、安卓6G运存的设备，因此：

  • 1) 10月23日，更新“百花大会”中由大侠们提名、官方自制的五位角色：柳如烟、东方不败、镜无双、潘金莲、高枫芸

  • 2) 11月6日，更新“百花大会”中由大侠们提名、官方自制的小龙女、陆可儿、白霜茗、幽影、灵均

  • 3) 11月13日，侠骨柔情第三弹，更新玩家共创的三位绝色及她的江湖

 

【即将更新】重点性能提升

经过近两个月全力以赴的优化，内部版本运行内存占用由原来的3.9G压到了1.4G左右。目前内部版本：

  • 1) IOS4G运行内存设备已能进入游戏进行体验（将在十一月上旬更新，我们在做最后的测试，胖子将在本周的直播中午给大家展示）

  • 2) 安卓6G运行内存设备已能进入游戏进行体验

  • 3) IOS6G以上、安卓8G以上运行内存设备运行更加稳定、流畅！

我们正在最后的优化冲刺，即将为大侠们带来更流畅的江湖！敬请期待！

 

“侠骨柔情”第二弹部分重点内容

1、天下英雄谱之百花谱

“一卷《天下英雄谱》横空出世，列尽武林风流人物”，本次我们将为大家带来“百花大会”中的大侠们提名的五位官方自制角色：柳如烟、东方不败、镜无双、潘金莲、高枫芸。

攻略心仪NPC，解锁专属剧情、独门武学尽归你手！携手入队，仗剑江湖！

11月6日，更新“百花大会”中大侠们提名、官方自制的小龙女、陆可儿、白霜茗、幽影、灵均

江湖2新资料片《侠骨柔情》系列活动二：“百花大会” - 下一站江湖Ⅱ社区活动 - TapTap 下一站江湖Ⅱ论坛

https://www.taptap.cn/moment/719934559633801419

2、数值优化（第七波）

1) 根据社区反馈莫千山作为门派初级晋升NPC挑战难度过高，会导致大侠们无法晋升也无法退出门派：NPC莫千山的境界由“天下无双”调整为“登堂入室”，让新手大侠们可以相对顺利晋升

2) 根据直播间大侠们反馈诛心太高容易秒掉BOSS，适当上调BOSS对抗属性以增加战斗体验：

  • a. 12阶境界的BOSS增加3000左右御心属性

  • b. 13阶境界的BOSS增加5000左右御心属性（镜无双除外）

 

3、其他更新内容

  • 1) 修复了PC端锻造读条时按右上角关闭界面，扣除了材料但不会获得制作物的问题

  • 2) 修复了极小概率下出现连招无法释放的问题

  • 3) 修复了切换武器后，使用的连招还是上个套路连招的问题

  • 4) 修复了老存档在不夜京还存在两个云烟的问题（新档正常）

  • 5) 修复每次读档后，NPC穿戴装备品质会变化的问题

  • 6) 修复了无名浪子和无名之辈没有力敌万夫天赋的问题

  • 7) 修复了部分任务道具双倍掉落的问题

  • 8) 移动端在系统设置里增加视频教学回放

  • 9) 修复追加内容显示异常的问题

  • 10) 修复主角被攻击后，会不显示侠云英杰特效的问题

  • 11) 修复了PC端武器特效明月碧波图标和模型不正确的问题

  • 12) 修复了PC端自动存档文件超过8个后不会自动删除的问题

  • 13) 修复了成就击败巨熊无法完成的问题

  • 14) 修复了成就击败白狼王无法完成的问题

  • 15) 由于NPC变动，去除了击败骆破虏的成就

  • 16) 修复了一些文案的错别字

  • 17) 公告页面加入活动福利标签页，方便大家了解当前活动

 

【策划面对面第九期】胖子B站直播带大家实地采风扫描！

周6下午2点半！胖子B站直播带大家实地采风扫描！ - 下一站江湖Ⅱ官方公告 - TapTap 下一站江湖Ⅱ论坛

https://www.taptap.cn/moment/730482010757270295

查看《下一站江湖Ⅱ》2025年Q4版本规划

《下一站江湖Ⅱ》2025年Q4版本规划 - 下一站江湖Ⅱ官方公告 - TapTap 下一站江湖Ⅱ论坛

https://www.taptap.cn/moment/692309734400723997

【论坛活动】

1. 【活动1】：送祝福，领“下一站江湖2”与“百分之一”联动时装“碧之眬衣（女）”！

【友情联动】《下一站江湖Ⅱ》×《百分之一》第二期 - 下一站江湖Ⅱ社区活动 - TapTap 下一站江湖Ⅱ论坛

https://www.taptap.cn/moment/720684324537502117

2. 【活动2】：与渠道联合共创、TapTap独家签到

活动时间：

9月30日0:00至10月31日23:59

签到福利：

1) 累签第7天领【特效】灼灼其华

2) 累签第14天领【特效】金辉掠影

3) 累签第20天领取【时装】红袖添香

（注：累计第8~13天、第15~19天签到无奖励但仍需签到哦！）

参与方式：

“启动游戏，在游戏内点击“活动”——TapTap独家签到跳转前往”

 

白玉京工作室 拜上

 

 

