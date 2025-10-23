各位大侠好，

莫道秋深寒意重，柔情亦可破冰封。霜降时节，《下一站江湖Ⅱ》给大家带来资料片“侠骨柔情”第二弹。

由于最近在集中优化IOS4G、安卓6G运存的设备，因此：

3) 11月13日，侠骨柔情第三弹，更新玩家共创的三位绝色及她的江湖

2) 11月6日，更新“百花大会”中由大侠们提名、官方自制的小龙女、陆可儿、白霜茗、幽影、灵均

1) 10月23日，更新“百花大会”中由大侠们提名、官方自制的五位角色：柳如烟、东方不败、镜无双、潘金莲、高枫芸

经过近两个月全力以赴的优化，内部版本运行内存占用由原来的3.9G压到了1.4G左右。目前内部版本：

1) IOS4G运行内存设备已能进入游戏进行体验（将在十一月上旬更新，我们在做最后的测试，胖子将在本周的直播中午给大家展示）

我们正在最后的优化冲刺，即将为大侠们带来更流畅的江湖！敬请期待！

1、天下英雄谱之百花谱

“一卷《天下英雄谱》横空出世，列尽武林风流人物”，本次我们将为大家带来“百花大会”中的大侠们提名的五位官方自制角色：柳如烟、东方不败、镜无双、潘金莲、高枫芸。

攻略心仪NPC，解锁专属剧情、独门武学尽归你手！携手入队，仗剑江湖！

11月6日，更新“百花大会”中大侠们提名、官方自制的小龙女、陆可儿、白霜茗、幽影、灵均

江湖2新资料片《侠骨柔情》系列活动二：“百花大会” - 下一站江湖Ⅱ社区活动 - TapTap 下一站江湖Ⅱ论坛

https://www.taptap.cn/moment/719934559633801419

2、数值优化（第七波）

1) 根据社区反馈莫千山作为门派初级晋升NPC挑战难度过高，会导致大侠们无法晋升也无法退出门派：NPC莫千山的境界由“天下无双”调整为“登堂入室”，让新手大侠们可以相对顺利晋升

2) 根据直播间大侠们反馈诛心太高容易秒掉BOSS，适当上调BOSS对抗属性以增加战斗体验：

3、其他更新内容

1) 修复了PC端锻造读条时按右上角关闭界面，扣除了材料但不会获得制作物的问题

2) 修复了极小概率下出现连招无法释放的问题

3) 修复了切换武器后，使用的连招还是上个套路连招的问题

4) 修复了老存档在不夜京还存在两个云烟的问题（新档正常）

5) 修复每次读档后，NPC穿戴装备品质会变化的问题

6) 修复了无名浪子和无名之辈没有力敌万夫天赋的问题

7) 修复了部分任务道具双倍掉落的问题

8) 移动端在系统设置里增加视频教学回放

9) 修复追加内容显示异常的问题

10) 修复主角被攻击后，会不显示侠云英杰特效的问题

11) 修复了PC端武器特效明月碧波图标和模型不正确的问题

12) 修复了PC端自动存档文件超过8个后不会自动删除的问题

13) 修复了成就击败巨熊无法完成的问题

14) 修复了成就击败白狼王无法完成的问题

15) 由于NPC变动，去除了击败骆破虏的成就

16) 修复了一些文案的错别字