 Skip to content
POPULAR TODAY Battlefield™ 6 Counter-Strike 2 Football Manager 26 Escape From Duckov Fellowship Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×
Search powered by Algolia
23 October 2025 Build 20512047 Edited 23 October 2025 – 12:09:13 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

パッチノート


動物の追加

  • ペンギン参戦！？

  • カニさん参戦！？

魔法の追加

  • ヤッテラレッカ：ダメージを受けると攻撃力が上がる魔法です。

  • ハゼロ：高威力の攻撃魔法です。

魔法の削除

  • ダインソ、ヨケレルホケン

    • 削除理由：効果が分かりづらいうえに、利用されることが少ないため削除しました。


魔法の変更

  • 毒魔法の変更
    • 敵味方を問わず、毒の効果を割合から固定ダメージへ変更しました。
    • 変更理由：割合ダメージは戦略が立てづらく、複数回使用した場合の効果量も直感的ではなかったため。

  • ミダレウタ

    • 詠唱する文字数を１０文字から５文字に変更しました。

    • 変更理由：類似呪文「カオスアレアトリー」との差別化を行いたいため。呪文が５文字なので５文字詠唱の方がしっくりくるため。

  • スペルジョーカー

    • 価格を1200万円から980万円へ変更しました。

    • 変更理由：誰も使っていないため。

  • ドロー

    • 価格を6200円から720円へ変更しました。

    • 変更理由：誰も使っていないため。

  • イマナニカシタカ

    • 価格を8万6000円から86万円へ変更しました。

    • 重ね掛けを可能にしました。

    • 変更理由：誰も使っていないため。

  • サツタバビンタ

    • 価格を10万円から68万円へ変更しました。

    • 変更理由：ステータスを上げずに敵を攻撃できる性能が安定してあまりに高いため。

  • ハートリセット、アタックリセット、ガードリセット

    • 価格を0円から10円へ変更しました。

    • 変更理由：この変更はゲームバランスの変更を目的としたものではなく、一部の状況下で「0円の魔法のショップでの出現率」が直感的ではなかったことへの対策です。

ゲームの調整

  • 弾幕の変更

    • 18日目の弾幕を薄くしました。

    • 20日目及びそのほかの日の弾幕を薄くしました。

    • 変更理由：敵の弾でもはや画面が見えないため。

称号の変更

  • 難易度と称号の名前がバラバラだと分かりづらいため、これらを統一しました。

  • 称号画面で進捗が分かりやすくなるよう変更しました。

  • 一部の称号の名前を変更しました。

機能の追加

  • 「世界で魔法を使った人数」を見れるようにしました。

設定の変更

  • ショップの品揃えのシード値を文字列で設定できるように変更しました。

不具合の修正

  • 設定でショップの品揃えを固定しても、アップデートによって品揃えが変わってしまう問題を修正しました。

  • 処理の改善

    • ステータスが上がり続けているときに処理が重くなる問題を改善しました。

    • 敵の犬によって処理が重くなる問題を改善するため、犬の処理ロジックを変更しました。これにより金魚などの動物が少し倒されにくくなる副作用があるかもしれません。

    • 金魚や精霊で高速に文字が入力されているときに処理が重くなる問題を改善しました。

    • 全体的に動物の処理を改善しました。

UIの変更

  • タイトル画面を改修しました。

  • エンディングのヒントを改修しました。

  • ストーリーコレクション画面のレイアウトを調整しました。

  • 魔法図鑑で「アイウエオ順」を追加しました。

  • モンスター図鑑を追加しました。

  • 動物図鑑を追加しました。

  • 称号画面で背景画像を変更できるようにしました。

  • 残り時間が10秒未満になった時、タイマーのUIを揺らすように変更しました。

  • ステータス画面で、マイナスのステータスは赤字で表示されるよう変更しました。

  • ステータス画面で、持ち込んだ魔法を表示するよう変更しました。

  • ステータス画面で、難易度を表示するよう変更しました。

  • 称号画面はモザイクをかけてSNSに投稿している方が多かったため、ゲーム側で称号画面でモザイクをかけられるようにしました。

  • 魔法辞典での表示速度を改善しました。

  • 敵のステータスの変動時のアニメーションを調整しました。

  • 削除された魔法は各記録に表示されないよう変更しました。

  • 一部のシーン遷移を高速化しました。

  • 被弾時の血痕表示を強化しました。

  • ブースト使用時の演出を追加しました。

  • パンチとキックをお気に入りにしていても、「強くてはじめから」を選べるようにしました。

  • 背景画像を調整しました。

  • 画面揺れを弱くするよう変更しました。

  • 魔法辞典でお気に入り魔法を選択したとき、確認をするようにしました。

  • 処理負荷軽減のため、金魚の文字入力演出をいくつか廃止しました。

  • データ取得時にローディング中であることを分かりやすくしました。

  • ゲーム中に設定を開けるようにしました。

  • 無敵時に防御力表示が跳ねるようにしました。

細かい変更

  • UIのレイアウトを微調整しました。

  • 不要なTipsを削除しました。

Changed files in this update

Windows Japanese Depot 3107591
  • Loading history…
Ad-free Steam data for everyone since 2012
Support SteamDB • Donate or contribute
Open link