Entasy Online 0.5.0 Release Notes:
Halloween Theme Enabled
New creature: Pumpkin Spectre
New skin: Pumpkin hat
New item: Pumpkin
Ui: New main menu design
Ui: 14 new language translations: Azerbaijani, Chinese, French, German, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Portuguese, Russian, Spanish, Tagalog, Turkish, Turkmen
Main menu: Quick login
Main menu: Steam login
Main menu: Steam link account
Main menu: Save/remove login info
Settings: Changes will be auto saved.
View all release notes: https://www.entasyonline.com/wiki/release-notes
Please note that game is still in early access and accounts may be removed later.
Changed files in this update