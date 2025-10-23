 Skip to content
23 October 2025 Build 20509598 Edited 23 October 2025 – 12:33:09 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

Entasy Online 0.5.0 Release Notes:

  • Halloween Theme Enabled

  • New creature: Pumpkin Spectre

  • New skin: Pumpkin hat

  • New item: Pumpkin

  • Ui: New main menu design

  • Ui: 14 new language translations: Azerbaijani, Chinese, French, German, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Portuguese, Russian, Spanish, Tagalog, Turkish, Turkmen

  • Main menu: Quick login

  • Main menu: Steam login

  • Main menu: Steam link account

  • Main menu: Save/remove login info

  • Settings: Changes will be auto saved.

View all release notes: https://www.entasyonline.com/wiki/release-notes

Please note that game is still in early access and accounts may be removed later.

