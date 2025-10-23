日頃より「Tree of Savior」をご愛顧いただきありがとうございます。

「Tree of Savior」運営チームです。



本日以下の内容を含む修正パッチを実施いたしました。



【対応内容】

Steamライブラリで「ゲームファイルの整合性を確認」を行うと、一部女神の祝福アイテム、イベントNPC、イベント台詞、アイテムなどのテキストに、ローカライズが正常に反映されなくなる現象

エラーコード1が表示されてワールドへ接続できない現象

※本パッチでランチャーアップデートが行われない、もしくは「エラーコード1」が表示されてワールドへ接続できない場合、もう一度「ゲームファイルの整合性を確認」を行うことで、ランチャーアップデートをダウンロードできます。ランチャーアップデートをダウンロードできましたら、以後正常にワールドへ接続できますので、ご参考ください。



あらためまして、本現象により啓示者様にご不便をおかけしましたことをお詫び申し上げます。

啓示者の皆様におかれましては、上記の内容についてご理解とご了承の程よろしくお願いいたします。

今後とも「Tree of Savior」をよろしくお願いいたします。

「Tree of Savior」運営チーム