• Depth of Field (DOF) — First Implementation
Initial rollout of Depth of Field rendering across gameplay and menus.
Still a work in progress — expect rough transitions and tuning issues for now, but if you’re curious, give it a try!
Future updates will refine auto-adjustment and camera response during races.
• 被写界深度（DOF）の初実装
ゲームプレイやメニュー全体で、初の被写界深度レンダリングを導入。
まだ調整途中のため、切り替えやフォーカスがやや荒い部分がありますが、興味があればぜひ試してみてください！
今後のアップデートで、自動調整やカメラ反応の改善を予定しています。
• 全体調整
ポストプロセスやビジュアルの安定性を軽く調整。今後の仕上げに向けた下準備です。
• Глубина резкости (DOF) — первая реализация
Первая версия эффекта глубины резкости в геймплее и меню.
Пока ещё сырая и экспериментальная, с заметными переходами и неточным фокусом — но если интересно, попробуйте!
В будущих обновлениях добавим автокоррекцию и улучшенную реакцию камеры во время гонок.
• Общие правки
Небольшие визуальные и постобработочные улучшения — подготовка к будущим этапам полировки.
