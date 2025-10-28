Чёрная пятница
Ни для кого не секрет, что каждый ноябрь в «Мире кораблей» проводится событие «Чёрная пятница», и этот год не стал исключением. В 25.11 в игру добавлены не только новые корабли, но и обновлённые тематические контейнеры и даже новый порт! Но обо всём по порядку.
Новые корабли Чёрной пятницы
В предстоящем обновлении в игре появятся пять кораблей в стильной чёрной раскраске: Brisbane B, Jäger B, Gascogne B, Prinz Eugen B и Hornet B.
Способы получения
Из премиум контейнеров «Золотой сейф Чёрной пятницы»:
Brisbane B
Jäger B
Hornet B
Финальная награда Улучшенного боевого пропуска: Gascogne B.
В Адмиралтействе в последовательных наборах за золото: Prinz Eugen B.
Контейнеры
В событии «Чёрная пятница» будут добавлены новые тематические контейнеры. Теперь будет 2 вида премиум контейнеров — «Железный сейф Чёрной пятницы» и «Золотой сейф Чёрной пятницы». Первая версия содержит чёрные корабли прошлых лет VI–IX уровней (включая линкор 8 уровня Odin B) и золотую версию контейнера с определённым шансом выпадения. Если у вас уже есть все чёрные корабли из состава «Железного сейфа», при открытии контейнера вместо уникальной награды вы получите премиум контейнер «Золотой сейф Чёрной пятницы». В нём находятся чёрные корабли IX–X уровней прошлых лет с повышенным шансом выпадения и новички, как говорилось выше: Brisbane B, Jäger B, Hornet B и главный гость Чёрной пятницы этого года.
Легенда в белом
Центральной фигурой этой Чёрной пятницы станет японский премиум линкор IX уровня Owari-no-Oni. Снежно-белый исполин с золотыми узорами, обрамляющими его корпус, подобно росписи на дорогом кимоно. На корме застыл лик Они — хранителя древней ярости, который обитает в провинции Овари. В его облике сочетаются изысканная красота и безжалостная мощь демона. Это не просто корабль, а легенда, рождённая благодаря великому мастерству. Его появление на горизонте знаменует начало и конец битвы, а грохот орудий заставляет море затихать в почтительном ужасе.
Как вы уже поняли, это аналог легендарного IX Musashi, отличающийся только внешним видом. Получить этого красавца можно из «Золотых сейфов Чёрной пятницы».
Также для Owari-no-Oni добавлены памятный флаг и нашивка.
Новый порт
Вместе с тем мы ввели новый уникальный порт, получить который можно только в версии 25.11 — Спейд-Сити. Можно было бы долго и много петь заслуженные дифирамбы красоте этого порта и наслаждаться им на скриншотах ниже, но лучше зайти в игру после выхода обновления и получить его на «постоянку» — нужно всего лишь провести 3 боя, и порт у вас в кармане!
Помимо него, вы получите одноимённую памятную нашивку.
Также изменены задачи для чёрных кораблей, о чём мы рассказали в блоге разработки. Подробнее расскажем об этом в отдельной статье.
Боевой пропуск
Боевой пропуск 25.11 связан, как несложно догадаться, с Чёрной пятницей.
Новая операция «Логово гидры»
С 12 ноября до 1 декабря будет доступна временная операция «Логово гидры».
Последние дни Великой Отечественной войны — советские войска преследуют врага до самого его логова. Третий рейх в агонии, но на Балтике собрались остатки немецкого флота, готовые к бою, — последняя судорога умирающего зверя. Разведка сообщает, что в гавани идёт погрузка боеприпасов на немецкие линкоры группы «Хорст». Вам предстоит разрушить береговую инфраструктуру и уничтожить последние силы Кригсмарине, сосредоточенные в гавани. Вам бросит вызов эскадра, состоящая из юрких торпедных катеров, итальянского «Легиона» и тяжёлых немецких линкоров «Хорст».
Выйти в бой можно на кораблях IX–X уровней или на суперкораблях. Допускаются все классы, кроме подводных лодок. Размер команды и максимальный размер отряда: 7 игроков.
Геймплейные роли кораблей
Мы уже рассказывали об особенностях корабля и особенностях ветки, которые описывают сильные и слабые стороны кораблей. Однако знание характеристик — это только половина дела. Вторая половина — понимание того, как эти характеристики применять в реальном бою.
Для этого мы вводим систему ролей. Эта система наглядно покажет базовое геймплейное поведение, которое было заложено в корабль при его разработке. Она поможет вам понимать тактическую задачу корабля в бою, что особенно ценно для новичков при выборе ветки для прокачки или премиум корабля для покупки.
Что такое геймплейная роль?
Геймплейная роль — это краткое описание основной тактической задачи и позиции корабля в бою. Это не строгое правило, а рекомендуемый стиль игры, который максимально раскрывает потенциал корабля и приносит пользу команде.
Простой пример: у вас хрупкий эсминец с мощными торпедами. Его особенность — «Дальнобойные торпеды с низкой заметностью». Его роль — «Торпедный эсминец», который действует скрытно, а не вступает в дуэли.
Ниже приведён список ролей с их описанием для каждого класса корабля.
Линкоры
Крейсеры
Эсминцы
Авианосцы
Подводные лодки
Уникальные роли
Адмиралтейство
В ноябрьской версии Адмиралтейство пополнится новым эсминцем.
Эсминец 10 уровня William R. Rush вооружён шестью 127-мм орудиями ГК в трёх башнях. Пушки обладают неплохой скорострельностью и, за счёт этого, достойным уроном в минуту при использовании как ОФ-, так и ББ-снарядов. Благодаря навесной траектории полёта снарядов эсминцу легко вести огонь через острова, но сложнее целиться и попадать при стрельбе на дальние дистанции. В арсенале корабля также есть один пятитрубный ТА. Торпеды по характеристикам похожи на торпеды Black — выделяются высокой дальностью хода и обладают быстрой перезарядкой. Так что они послужат скорее вспомогательным вооружением.
Снаряжение представлено в виде «Аварийной» и «Ремонтной» команд, «Дымогенератора», «Форсажа» и «Заградительного огня ПВО». При этом всё снаряжение находится в разных слотах.
Корабль станет доступен с выходом обновления за 60 000 очков исследования.
Ранговые бои
Правила
Формат
Сражения пройдут в формате «6 на 6» на кораблях разных уровней в зависимости от лиги:
Бронзовая: VIII уровень
Серебряная: IX уровень
Золотая: X уровень и суперкорабли
Подводные лодки и авианосцы не допускаются до участия.
С версии 25.11 в ранговых сезонах изменится возможность пропуска Бронзовой лиги — теперь её можно пропустить за серебро. Это станет доступно, если у вас до 25.9 были чемпионские жетоны или вы достигли Золотой лиги в Рейтинговых боях в третьем или четвёртом сезоне. Для тех, у кого не было чемпионских жетонов, эта функция станет доступна при достижении 1-го ранга в Серебряной лиге в этом и следующих сезонах Ранговых боёв или при достижении Золотой лиги в последующих сезонах Рейтинговых боёв. Стоимость пропуска Бронзовой лиги составит 2 500 000 ед. серебра.
Пропуск Бронзовой лиги в 22-м сезоне продлится:
c 1 нояб., 10:00 МСК / локальное время: 1 нояб., 10:00
по 11 янв., 01:00 МСК / локальное время: 11 янв., 01:00
Структура сезона
Сезон состоит из шести спринтов. Пять спринтов будут длиться традиционно — две недели. Шестой спринт продлится одну неделю. Новый спринт начинается сразу по окончании предыдущего.
Правило сохранения звезды в случае поражения одинаковое для всех лиг. Звезду сохранит только первый игрок по заработанному опыту.
После прохождения квалификации можно продолжать играть в следующей лиге, не дожидаясь нового спринта.
Карты и режимы
Бои на всех картах пройдут в режиме «Превосходство».
Бронзовая лига
Серебряная лига
Золотая лига
Сахалин
Окинава
Север
Пролив
Трезубец
Огненная земля
Большая гонка
Соседи
Море надежды
Слёзы пустыни
Гавань
Путь воина
Раскол
Контрудар
Петля
Награды
Награды в каждой лиге будут вновь доступны с началом каждого нового спринта. Кроме того, в конце сезона, если вы хотя бы раз достигли первого ранга в Бронзовой лиге, вы получите 10 расходуемых камуфляжей Бронзовый.
За достижение первого ранга будут выдаваться контейнеры «Бронзовая лига», «Серебряная лига» и «Золотая лига».
Блицы
После побега Эрмелинды из Эребуса, в руки Гончих попали секретные технологии, которыми с нами любезно поделился Альянс. Мы решили внедрить их в предстоящие Блицы.
Первый блиц
Начало: 3 нояб., 09:00 МСК
Окончание: 11 нояб., 02:00 МСК
Формат: «12 на 12» на кораблях VIII уровня. Можно участвовать в отряде до 12 человек.
В команде может быть не более:
одного авианосца;
одной подводной лодки;
шести линкоров;
десяти крейсеров;
четырёх эсминцев.
Особенностями этого Блица станут «Туман войны» и таинственный модификатор.
Бои на всех картах пройдут в режиме «Превосходство».
Трезубец
Соседи
Устье
Гавань
Зона крушения Альфа
Сейшельские острова
Второй блиц
Начало: 17 нояб., 09:00 МСК
Окончание: 25 нояб., 02:00 МСК
Формат: «12 на 12» на кораблях X уровня. Можно участвовать в отряде до 12 человек.
В команде может быть не более:
одного авианосца;
одной подводной лодки;
шести линкоров;
десяти крейсеров;
четырёх эсминцев.
Особенностями этого Блица станут «Туман войны» и таинственный модификатор.
Бои на всех картах пройдут в режиме «Превосходство».
Север
Край вулканов
Огненная земля
Море надежды
Северное сияние
Раскол
Распознайте, что кроется в данном модификаторе. Поделиться своими догадками вы можете в специальной теме на форуме после выхода обновления на основной сервер игры.
Для двух Блицев версии 25.11 цепочки задач будут упрощены по сложности выполнения, но награды останутся аналогичными по сравнению с предыдущими Блицами.
Различные улучшения
Изменения кампаний
В 25.10 мы добавили достижения в Кооперативных боях. Чтобы не ограничивать игроков при выполнении заданий кампаний, внесены корректировки по условиям типа боя. Теперь большинство задач на получение достижений в кампаниях можно выполнить в Кооперативных боях. Также мы изменили и кампанию «Почётная служба»: в ней первое и седьмое задание каждой миссии также стали доступны для прохождения в Кооперативном бою.
Подробно с заданиями можно ознакомиться в клиенте игры после выхода обновления на основной сервер.
Улучшение шкалы боеспособности корабля
Мы внесли важное изменение в интерфейс шкалы боеспособности, которое повысит вашу осведомлённость в бою. Теперь на шкале отображается не только текущий запас боеспособности, но и потенциальный урон от активных негативных эффектов.
Он визуализирует количество очков боеспособности, которые будут потеряны, если действующие пожары и затопления не будут устранены.
Изменение звуков попадания по кораблю
Мы продолжаем улучшать звуки в нашей игре. В версии 25.11 мы переработали звуки попаданий по кораблю, увеличив их читаемость в общей звуковой картине.
Вооружение авиации:
Попадание бомбы бомбардировщиков.
Попадание торпеды торпедоносцев.
Попадание бомбы топмачтовых бомбардировщиков.
Попадание ракет штурмовиков.
Снаряды ГК:
Попадание полубронебойного снаряда.
Попадание фугасного снаряда.
С изменёнными звуками вы можете ознакомиться в нашем блоге или услышать их в бою после выхода обновления.
Награда за сопротивление
У каждого наверняка была ситуация, когда вы сражались, словно лев, набив много урона, потопив противников и получив много достижений, но этого всё равно не хватило для победы. Это очень обидно, и мы решили подсластить горечь поражения бонусом — «Достойный отпор». Чтобы получить этот бонус, необходимо быть в топ-3 команды по чистому опыту и получить одно или более героическое достижение.
Данный бонус будет давать 50% прибавку к полученному за бой опыту корабля и командира до применения модификаторов (например, от экономических бонусов или боевых задач), но с учётом бонуса от премиум аккаунта. Учитывая, что от опыта корабля и командира зависят показатели свободного и элитного опыта, они также будут увеличены при получении награды за сопротивление.
Сокращение таймера до начала боя
В версии 25.7 мы уменьшили время предбоевого отсчёта для кораблей I–VI уровня. В обновлении 25.11 мы продолжим работу в этом направлении и сделаем так, чтобы ожидание боя было менее «томным» в боях уже уровнями выше.
Таймер станет 30-секундным, когда игрок попадает на высокие уровни (VII–X уровни и суперкорабли).
Изменено время таймера обратного отсчёта для тренировочной комнаты с 45 до 5 секунд.
Также добавлен пропуск облёта корабля в начале боя для тренировочной комнаты.
Отображение недоступных типов боя для боевых задач
В описаниях боевых задач иконки типов боя, которые на текущий момент недоступны игроку или в которых нельзя выполнить задачу, будут обесцвеченными с соответствующей подсказкой.
Другие активности и контент
Ария
В версии 25.11 в игру возвращается событие с легендарной российской хеви-метал-группой «Ария». В этом году группа отмечает свой юбилей — 40 лет! Вернутся особые командиры в обновлённом формате — без привязки к нации.
Также экипаж пополнился ещё тремя музыкантами-командирами: Михаил Житняков, Сергей Попов и Максим Удалов. Так же, как и Владимир Холстинин, Виталий Дубинин и Жорик, новоприбывшие командиры имеют собственную озвучку и музыкальное сопровождение в бою.
Более подробно узнать о событии можно будет позже в отдельной статье.
Новые командиры
4 ноября в Российской Федерации отмечается День народного единства. В честь этого мы проведём событие, финальной наградой которого станет особый командир Дмитрий Пожарский без привязки к нации. И пусть вас не смущает, что он не имеет привязки к нации. Ведь вы сможете посадить этого командира на ваш любимый корабль и привнести в него частичку русского духа.
Также в игре появился новый особый аниме-командир.
Подробностями об этом командире мы поделимся позднее.
Корабль памяти Владимира Гремицкого
В августе ушёл из жизни Владимир Гремицкий — руководитель Арт-Департамента «Лесты», возглавлявший это направление на протяжении 15 лет; студии он посвятил 24 года.
Чтобы почтить его память и подчеркнуть неоценимый вклад в развитие нашей игры, мы добавим в игру ряд памятного контента. Первым станет советский крейсер «Грем» — именно так к Владимиру многие обращались на работе.
Корабль выйдет в тестирование в версии 25.11. Предварительной информацией о корабле мы поделились в отдельном блоге разработки. Деталями об остальном контенте, посвящённом Владимиру Гремицкому, мы поделимся позднее.
Тестовые корабли
В 25.11 для тестирования будут добавлены корабли «Страна Советов», «Шаумян» и Oregon.
Также для них добавлены памятные флаги. Подробнее о кораблях рассказали в блоге.
Будущие изменения
В версии 26.1 будет произведено изменение цен на суперкорабли в Дереве развития. Все они вне зависимости от класса будут стоить 45 000 000 ед. серебра.
Различные улучшение
Дальность стрельбы 37-мм установок ПВО (46-К) на корабле IX Сов. Союз увеличена с 3,2 до 3,5 км.
Сделан ряд улучшений различных элементов интерфейса:
Добавлено окно подтверждения для открытия всех контейнеров одного типа;
Обновлены иконки улучшенных навыков командира, а также внешний вид различных шкал прогресса (например, боевых задач) и ряда других небольших элементов интерфейса.
Добавлены различные информационные всплывающие окна для карусели контейнеров
Несколько обновлён внешний вид раздела с испытаниями мастерства.
Скорректированы отступы между элементами в различных разделах интерфейса.
Исправлена ошибка, из-за которой на корабль, вышедший из раннего доступа, невозможно было вернуть командира. Из-за технических особенностей присвоения специализации командиру, при возвращении потребуется провести его переподготовку.
Исправлены геометрия и текстуры кораблей и ряда камуфляжей для них: IX Marlborough, VIII Alabama, X Lazio, ★ Robespierre, X Zaō, VIII Marco Aurelio, X Voltigeur, IX Mita, X Сталинград, X Casabianca, IX Impero, VIII Amalfi, VIII Atago B.
Исправлена ошибка, из-за которой некорректно работал талант «Заряжающий ПМК» у элитных командиров.
Исправлены анимации открытия и текстуры ряда контейнеров.
Исправлена ошибка, из-за которой в некоторых ситуациях не отображался ролик при получении корабля в Адмиралтействе.
Исправлен ряд визуальных ошибок на карте «Окинава».
Добавлена механика старта боя на ходу для ряда карт в Турнирных боях.
Полный список доступен в нашем Центре поддержки.
