Чёрная пятница

Ни для кого не секрет, что каждый ноябрь в «Мире кораблей» проводится событие «Чёрная пятница», и этот год не стал исключением. В 25.11 в игру добавлены не только новые корабли, но и обновлённые тематические контейнеры и даже новый порт! Но обо всём по порядку.

Новые корабли Чёрной пятницы

В предстоящем обновлении в игре появятся пять кораблей в стильной чёрной раскраске: Brisbane B, Jäger B, Gascogne B, Prinz Eugen B и Hornet B.

Способы получения

Из премиум контейнеров «Золотой сейф Чёрной пятницы»: Brisbane B Jäger B Hornet B

Финальная награда Улучшенного боевого пропуска: Gascogne B .

В Адмиралтействе в последовательных наборах за золото: Prinz Eugen B.

Контейнеры

В событии «Чёрная пятница» будут добавлены новые тематические контейнеры. Теперь будет 2 вида премиум контейнеров — «Железный сейф Чёрной пятницы» и «Золотой сейф Чёрной пятницы». Первая версия содержит чёрные корабли прошлых лет VI–IX уровней (включая линкор 8 уровня Odin B) и золотую версию контейнера с определённым шансом выпадения. Если у вас уже есть все чёрные корабли из состава «Железного сейфа», при открытии контейнера вместо уникальной награды вы получите премиум контейнер «Золотой сейф Чёрной пятницы». В нём находятся чёрные корабли IX–X уровней прошлых лет с повышенным шансом выпадения и новички, как говорилось выше: Brisbane B, Jäger B, Hornet B и главный гость Чёрной пятницы этого года.

Легенда в белом

Центральной фигурой этой Чёрной пятницы станет японский премиум линкор IX уровня Owari-no-Oni. Снежно-белый исполин с золотыми узорами, обрамляющими его корпус, подобно росписи на дорогом кимоно. На корме застыл лик Они — хранителя древней ярости, который обитает в провинции Овари. В его облике сочетаются изысканная красота и безжалостная мощь демона. Это не просто корабль, а легенда, рождённая благодаря великому мастерству. Его появление на горизонте знаменует начало и конец битвы, а грохот орудий заставляет море затихать в почтительном ужасе.

Как вы уже поняли, это аналог легендарного IX Musashi, отличающийся только внешним видом. Получить этого красавца можно из «Золотых сейфов Чёрной пятницы».

Также для Owari-no-Oni добавлены памятный флаг и нашивка.

Новый порт

Вместе с тем мы ввели новый уникальный порт, получить который можно только в версии 25.11 — Спейд-Сити. Можно было бы долго и много петь заслуженные дифирамбы красоте этого порта и наслаждаться им на скриншотах ниже, но лучше зайти в игру после выхода обновления и получить его на «постоянку» — нужно всего лишь провести 3 боя, и порт у вас в кармане!

Помимо него, вы получите одноимённую памятную нашивку.

Также изменены задачи для чёрных кораблей, о чём мы рассказали в блоге разработки. Подробнее расскажем об этом в отдельной статье.

Боевой пропуск

Боевой пропуск 25.11 связан, как несложно догадаться, с Чёрной пятницей.

Новая операция «Логово гидры»

С 12 ноября до 1 декабря будет доступна временная операция «Логово гидры».

Последние дни Великой Отечественной войны — советские войска преследуют врага до самого его логова. Третий рейх в агонии, но на Балтике собрались остатки немецкого флота, готовые к бою, — последняя судорога умирающего зверя. Разведка сообщает, что в гавани идёт погрузка боеприпасов на немецкие линкоры группы «Хорст». Вам предстоит разрушить береговую инфраструктуру и уничтожить последние силы Кригсмарине, сосредоточенные в гавани. Вам бросит вызов эскадра, состоящая из юрких торпедных катеров, итальянского «Легиона» и тяжёлых немецких линкоров «Хорст».

Выйти в бой можно на кораблях IX–X уровней или на суперкораблях. Допускаются все классы, кроме подводных лодок. Размер команды и максимальный размер отряда: 7 игроков.

Геймплейные роли кораблей

Мы уже рассказывали об особенностях корабля и особенностях ветки, которые описывают сильные и слабые стороны кораблей. Однако знание характеристик — это только половина дела. Вторая половина — понимание того, как эти характеристики применять в реальном бою.

Для этого мы вводим систему ролей. Эта система наглядно покажет базовое геймплейное поведение, которое было заложено в корабль при его разработке. Она поможет вам понимать тактическую задачу корабля в бою, что особенно ценно для новичков при выборе ветки для прокачки или премиум корабля для покупки.

Что такое геймплейная роль?

Геймплейная роль — это краткое описание основной тактической задачи и позиции корабля в бою. Это не строгое правило, а рекомендуемый стиль игры, который максимально раскрывает потенциал корабля и приносит пользу команде.

Простой пример: у вас хрупкий эсминец с мощными торпедами. Его особенность — «Дальнобойные торпеды с низкой заметностью». Его роль — «Торпедный эсминец», который действует скрытно, а не вступает в дуэли.

Ниже приведён список ролей с их описанием для каждого класса корабля.

Линкоры

Крейсеры

Эсминцы

Авианосцы

Подводные лодки

Уникальные роли

Адмиралтейство

В ноябрьской версии Адмиралтейство пополнится новым эсминцем.

Эсминец 10 уровня William R. Rush вооружён шестью 127-мм орудиями ГК в трёх башнях. Пушки обладают неплохой скорострельностью и, за счёт этого, достойным уроном в минуту при использовании как ОФ-, так и ББ-снарядов. Благодаря навесной траектории полёта снарядов эсминцу легко вести огонь через острова, но сложнее целиться и попадать при стрельбе на дальние дистанции. В арсенале корабля также есть один пятитрубный ТА. Торпеды по характеристикам похожи на торпеды Black — выделяются высокой дальностью хода и обладают быстрой перезарядкой. Так что они послужат скорее вспомогательным вооружением.

Снаряжение представлено в виде «Аварийной» и «Ремонтной» команд, «Дымогенератора», «Форсажа» и «Заградительного огня ПВО». При этом всё снаряжение находится в разных слотах.

Корабль станет доступен с выходом обновления за 60 000 очков исследования.



Ранговые бои

Правила

Формат

Сражения пройдут в формате «6 на 6» на кораблях разных уровней в зависимости от лиги:

Бронзовая: VIII уровень

Серебряная: IX уровень

Золотая: X уровень и суперкорабли

Подводные лодки и авианосцы не допускаются до участия.

С версии 25.11 в ранговых сезонах изменится возможность пропуска Бронзовой лиги — теперь её можно пропустить за серебро. Это станет доступно, если у вас до 25.9 были чемпионские жетоны или вы достигли Золотой лиги в Рейтинговых боях в третьем или четвёртом сезоне. Для тех, у кого не было чемпионских жетонов, эта функция станет доступна при достижении 1-го ранга в Серебряной лиге в этом и следующих сезонах Ранговых боёв или при достижении Золотой лиги в последующих сезонах Рейтинговых боёв. Стоимость пропуска Бронзовой лиги составит 2 500 000 ед. серебра.

Пропуск Бронзовой лиги в 22-м сезоне продлится:

c 1 нояб., 10:00 МСК / локальное время: 1 нояб., 10:00

по 11 янв., 01:00 МСК / локальное время: 11 янв., 01:00

Структура сезона

Сезон состоит из шести спринтов. Пять спринтов будут длиться традиционно — две недели. Шестой спринт продлится одну неделю. Новый спринт начинается сразу по окончании предыдущего.

Правило сохранения звезды в случае поражения одинаковое для всех лиг. Звезду сохранит только первый игрок по заработанному опыту.

После прохождения квалификации можно продолжать играть в следующей лиге, не дожидаясь нового спринта.

Карты и режимы

Бои на всех картах пройдут в режиме «Превосходство».

Бронзовая лига Серебряная лига Золотая лига Сахалин Окинава Север Пролив Трезубец Огненная земля Большая гонка Соседи Море надежды Слёзы пустыни Гавань Путь воина Раскол Контрудар Петля

Награды

Награды в каждой лиге будут вновь доступны с началом каждого нового спринта. Кроме того, в конце сезона, если вы хотя бы раз достигли первого ранга в Бронзовой лиге, вы получите 10 расходуемых камуфляжей Бронзовый.

За достижение первого ранга будут выдаваться контейнеры «Бронзовая лига», «Серебряная лига» и «Золотая лига».

Блицы



После побега Эрмелинды из Эребуса, в руки Гончих попали секретные технологии, которыми с нами любезно поделился Альянс. Мы решили внедрить их в предстоящие Блицы.

Первый блиц

Начало: 3 нояб., 09:00 МСК

Окончание: 11 нояб., 02:00 МСК

Формат: «12 на 12» на кораблях VIII уровня. Можно участвовать в отряде до 12 человек.

В команде может быть не более:

одного авианосца;

одной подводной лодки;

шести линкоров;

десяти крейсеров;

четырёх эсминцев.

Особенностями этого Блица станут «Туман войны» и таинственный модификатор.

Бои на всех картах пройдут в режиме «Превосходство».

Трезубец

Соседи

Устье

Гавань

Зона крушения Альфа

Сейшельские острова

Второй блиц

Начало: 17 нояб., 09:00 МСК

Окончание: 25 нояб., 02:00 МСК

Формат: «12 на 12» на кораблях X уровня. Можно участвовать в отряде до 12 человек.

В команде может быть не более:

одного авианосца;

одной подводной лодки;

шести линкоров;

десяти крейсеров;

четырёх эсминцев.

Особенностями этого Блица станут «Туман войны» и таинственный модификатор.

Бои на всех картах пройдут в режиме «Превосходство».

Север

Край вулканов

Огненная земля

Море надежды

Северное сияние

Раскол

Распознайте, что кроется в данном модификаторе. Поделиться своими догадками вы можете в специальной теме на форуме после выхода обновления на основной сервер игры.

Для двух Блицев версии 25.11 цепочки задач будут упрощены по сложности выполнения, но награды останутся аналогичными по сравнению с предыдущими Блицами.

Различные улучшения

Изменения кампаний

В 25.10 мы добавили достижения в Кооперативных боях. Чтобы не ограничивать игроков при выполнении заданий кампаний, внесены корректировки по условиям типа боя. Теперь большинство задач на получение достижений в кампаниях можно выполнить в Кооперативных боях. Также мы изменили и кампанию «Почётная служба»: в ней первое и седьмое задание каждой миссии также стали доступны для прохождения в Кооперативном бою.

Подробно с заданиями можно ознакомиться в клиенте игры после выхода обновления на основной сервер.

Улучшение шкалы боеспособности корабля

Мы внесли важное изменение в интерфейс шкалы боеспособности, которое повысит вашу осведомлённость в бою. Теперь на шкале отображается не только текущий запас боеспособности, но и потенциальный урон от активных негативных эффектов.

Он визуализирует количество очков боеспособности, которые будут потеряны, если действующие пожары и затопления не будут устранены.

Изменение звуков попадания по кораблю

Мы продолжаем улучшать звуки в нашей игре. В версии 25.11 мы переработали звуки попаданий по кораблю, увеличив их читаемость в общей звуковой картине.

Вооружение авиации:

Попадание бомбы бомбардировщиков.

Попадание торпеды торпедоносцев.

Попадание бомбы топмачтовых бомбардировщиков.

Попадание ракет штурмовиков.

Снаряды ГК:

Попадание полубронебойного снаряда.

Попадание фугасного снаряда.

С изменёнными звуками вы можете ознакомиться в нашем блоге или услышать их в бою после выхода обновления.

Награда за сопротивление

У каждого наверняка была ситуация, когда вы сражались, словно лев, набив много урона, потопив противников и получив много достижений, но этого всё равно не хватило для победы. Это очень обидно, и мы решили подсластить горечь поражения бонусом — «Достойный отпор». Чтобы получить этот бонус, необходимо быть в топ-3 команды по чистому опыту и получить одно или более героическое достижение.

Данный бонус будет давать 50% прибавку к полученному за бой опыту корабля и командира до применения модификаторов (например, от экономических бонусов или боевых задач), но с учётом бонуса от премиум аккаунта. Учитывая, что от опыта корабля и командира зависят показатели свободного и элитного опыта, они также будут увеличены при получении награды за сопротивление.

Сокращение таймера до начала боя

В версии 25.7 мы уменьшили время предбоевого отсчёта для кораблей I–VI уровня. В обновлении 25.11 мы продолжим работу в этом направлении и сделаем так, чтобы ожидание боя было менее «томным» в боях уже уровнями выше.

Таймер станет 30-секундным, когда игрок попадает на высокие уровни (VII–X уровни и суперкорабли).

Изменено время таймера обратного отсчёта для тренировочной комнаты с 45 до 5 секунд.

Также добавлен пропуск облёта корабля в начале боя для тренировочной комнаты.

Отображение недоступных типов боя для боевых задач

В описаниях боевых задач иконки типов боя, которые на текущий момент недоступны игроку или в которых нельзя выполнить задачу, будут обесцвеченными с соответствующей подсказкой.

Другие активности и контент



Ария

В версии 25.11 в игру возвращается событие с легендарной российской хеви-метал-группой «Ария». В этом году группа отмечает свой юбилей — 40 лет! Вернутся особые командиры в обновлённом формате — без привязки к нации.

Также экипаж пополнился ещё тремя музыкантами-командирами: Михаил Житняков, Сергей Попов и Максим Удалов. Так же, как и Владимир Холстинин, Виталий Дубинин и Жорик, новоприбывшие командиры имеют собственную озвучку и музыкальное сопровождение в бою.

Более подробно узнать о событии можно будет позже в отдельной статье.

Новые командиры

4 ноября в Российской Федерации отмечается День народного единства. В честь этого мы проведём событие, финальной наградой которого станет особый командир Дмитрий Пожарский без привязки к нации. И пусть вас не смущает, что он не имеет привязки к нации. Ведь вы сможете посадить этого командира на ваш любимый корабль и привнести в него частичку русского духа.

Также в игре появился новый особый аниме-командир.

Подробностями об этом командире мы поделимся позднее.

Корабль памяти Владимира Гремицкого

В августе ушёл из жизни Владимир Гремицкий — руководитель Арт-Департамента «Лесты», возглавлявший это направление на протяжении 15 лет; студии он посвятил 24 года.

Чтобы почтить его память и подчеркнуть неоценимый вклад в развитие нашей игры, мы добавим в игру ряд памятного контента. Первым станет советский крейсер «Грем» — именно так к Владимиру многие обращались на работе.

Корабль выйдет в тестирование в версии 25.11. Предварительной информацией о корабле мы поделились в отдельном блоге разработки. Деталями об остальном контенте, посвящённом Владимиру Гремицкому, мы поделимся позднее.

Тестовые корабли

В 25.11 для тестирования будут добавлены корабли «Страна Советов», «Шаумян» и Oregon.

Также для них добавлены памятные флаги. Подробнее о кораблях рассказали в блоге.

Будущие изменения

В версии 26.1 будет произведено изменение цен на суперкорабли в Дереве развития. Все они вне зависимости от класса будут стоить 45 000 000 ед. серебра.

Различные улучшения


