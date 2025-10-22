本次更新是一次小更新，主要修复了一些影响游戏体验的问题。



1.完善了一些道具的效果和描述，修复了某些道具显示格式不正确的问题，修复了一些错别字。

2.修复了自动制作长矛时检测材料无效的问题。

3.调整：重做了快进文字的功能，现在按住Shift可以大幅提高文字显示速度，

去掉原来的W跳过文字的功能了。该快进并不会直接跳过所有文本，而是快进到当前文本显示完毕，

这样不会导致不小心跳过大量信息了。

4.为第三条改动添加了两条新的指令：“快进模式 0/1”，和“快进按键 name”，如果你更喜欢以前的快进方式，

可以使用这两条指令调整回以前的文本快进方式，具体使用方式可以查看帮助文档。

5.调整了换上胃疾时消化时反复会出现“你得了胃病”的消息，现在该消息出现概率降低至原先的25%，

出现该提示时扣除2点情绪值。

6.修复了医疗急救包使用后没有效果的问题，且医疗急救包现在能够治愈胃疾了。

7.修复了从意识空间回到反抗区时bgm没有正常更新的问题

8.修复了诊所中有几个物品为免费出售的异常情况。

9.重做了疲劳提醒器，修复了无法正确识别最新版版本疲劳值阈值的问题，更新了暂停界面。

10.在反抗区提供的采购路线图中添加了采购内容的提示。

