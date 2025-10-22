06:00

版本维护，

ver.659

维护范围：

06:00

10:00

> 更新内容

新角色创建与转职

※ 新职业大区下仅可创建一个，创建后无法变更性别，且无法使用职业转换券

主要技能介绍

技能龙玉说明

首次登录纪念活动说明

传送

其他

> 新增 夏萝莉万圣节大奖赛

> 夏萝莉万圣节大奖赛（排名模式）

> 新增 卡牌掉落活动

> 新增 魔术师限时活动

> 新增 快速组队匹配功能

> 新增 海钓活动

> 变更 黄金小妖精战令

※ 玩家可以通过【账号每日任务】、【账号每周任务】来获得【黄金小妖精点数】

※ 玩家可以通过通过点券商城【龙谷战令】界面购买【黄金小妖精点数】

※ 版本更新之后将立即开启新一期【黄金小妖精战令】并且 上一期【黄金小妖精战令】将直接重置，请玩家尽快领取战令奖励，以免出现不必要的损失

> 变更 混沌双决觉醒巢穴

> 变更 分裂迷宫

> 变更 时空旋风

> 变更 签到活动

> 其他

> 点券商城

> 其他商店

《龙之谷》于 （2025/10/23）开始对进行版本更新至在更新完成后，我们也将通过官网公告进行告知，请知晓并相互转告。欢迎各位谷迷重返阿尔特里亚大陆，继续畅快冒险。版本维护> 新增全新职业：魔术师- 首次推出了可以选择两种体型类型的全新职业- 魔术师在生成角色时可以选择体型进行生成，生成后无法更改体型- 通过[魔术师]创建，可按照与常规职业相同的流程进行1转、2转- 无论选择哪种体型，技能和动作都是相同的- 虽然在某些动作上细节会有所不同，但并不会产生足以让每种体型都被视为不同角色的影响- 根据角色的主线故事叙事，将展现能够突出“表演”与“魔术”概念的动作- 根据活泼开朗的角色性格，通过轻快的操作来衔接动作，如：二段跳、空中闪避等，能够实现灵活舒适的游玩体验- 核心机制的技能构建，主要技能均提供了3个选择，玩家可以自由定制角色的难度和动作- 红莲龙玉 – 在广泛的范围内造成损害，并吸引敌人。 [欢呼喝彩] 的获取量增加，能够快速获得 [第 1 幕：开场] 效果- 赤月龙玉 – 动作变得华丽，攻击范围大幅增加- 新绿龙玉 – 动作被简化，并且如果正在应用 [第 2 幕：演出时间] 和 [第 3 幕：终场] 效果，洗牌的攻击力会额外增加 30%- 次元龙玉 – 手持环状物挥舞着进行乱舞表演。表演中留下的巨大圆环会产生结冰效果- 异界龙玉 – 在神秘的异界空间中穿梭跳跃。施加了无法被命中的无敌效果- 【魔术师】开放首月，1 个月内【魔术师】所使用的职业buff技能 [激励] 的增益效果将会增加- 【魔术师】所使用的职业buff技能 [激励] 的增益效果与【浪客】的 [激励] 无法重复生效- 关闭时间将会通过官网的形式进行告知- 活动结束后，[激励]将会调整为和【浪客】[激励]相同的数值- 在排名内容（如：夜影试炼场、无限方舟）中统一应用的增益效果不会反映活动效果- 魔术师在完成第三章主线任务后可开启【神圣天堂】至【沙丘避难所】的次元兔子- 魔术师在完成第三章主线任务后可开启【神圣天堂】至【梅拉镇】的蝴蝶- 【魔术师】在当前版本仅开放前5章主线任务，剩余主线任务开放进度会通过后续更新公告进行公示- 【魔术师】无法购买和制作女神装备与米诺斯系列装备- 更新前获得的部分装备/龙玉/符文等袋子无法获得【魔术师】专用物品- NPC 商人帕尼亚的特别商店中，添加了魔术师 职业的黑暗 / 光明 / 水 / 黄金特效武器- 部分 NPC 商店没有魔术师相关的服装- 角色创建最大数提升至50参与方式- 通过账号每日任务获得[夏萝莉万圣节大奖赛入场券]- 完成 神圣天堂——铁匠柏林 处的活动任务，即可通过[经纪人喵喵]进行入场活动规则- 努力冲刺，用最快的时间到达终点，即可获得最终奖励。沿途尽可能多的收集夏萝莉周边吧～！- 根据通关所用的时间、沿途收集的夏萝莉周边数量，将获得不同的结算奖励- 通关结算获得的[夏萝莉的温暖心意]，可以在NPC[说书人凯茜]、[风闻主邵峰]处的活动商店兑换各类奖励哦！※ 跑步途中如果撞到妨碍者，或者被其他狂热粉丝攻击，之前收集的夏萝莉周边就会丢失，所以要小心！参与方式- 完成神圣天堂——铁匠柏林处的活动任务- 即可通过[经纪人喵喵]对话，选择[夏萝莉万圣节大奖赛排名模式]，无需消耗门票即可入场活动规则- 活动期间，可通过无限制入场的时间限制关卡，尝试冲击排行榜！将根据各主职业的关卡通关时间排行榜，为您发放限定封面称号与奖杯！- 排名模式需要在收集到一定数量的夏萝莉周边积分时，才会进行统计- 排名模式不会触发结算奖励- 夏萝莉阳光大奖排行榜将按主职业分别统计第 1 至 3 名，并发放对应奖励(备注：战士选择全职业中排名第 1 至 3 名，弓箭手选择全职业中排名第 1 至 3 名)参与方式- 在关卡中，会随机入侵怪物疯鸭- 击败疯鸭即可获得【洁白魔术卡牌】- 通关12巢穴时，概率获得【黯淡黑色卡牌】- 使用【洁白魔术卡牌】和【黯淡黑色卡牌】可在【说书人凯茜或风闻主邵峰 - 活动商店】兑换道具- 商店兑换包含[孤念恶灵三件套]、[金枝玉叶周年庆花环]等各类奖励哦！- 可在主界面右下角点击【限时活动】图标进入每日挑战/每周挑战- 完成页面成就任务后，可在该活动页领取对应奖励- 成就任务刷新时间为每日9:00/每周六9:00- 已完成当日任务但没有领取奖励，则次第二天必须重新完成任务才能领取对应奖励限定挑战- 完成页面限定成就后，可在该活动页领取对应奖励- 每个活动任务活动期间只能完成1次，奖励也只能领取1次快速组队匹配- 随机组队匹配系统已升级为快速组队匹配系统- 达到最高等级的角色可以通过小地图旁的队伍匹配专用界面或社区 - 队伍标签中的 [组队匹配] 按钮进行快速组队匹配- 完成匹配后，将会自动移动到关卡入口处- 通过快速组队匹配系统，可以进行包括原有时空旋风在内的各种副本- 一般组队状态下也可申请- 组队人数无限制- 只有组队长可以申请- 所有成员都同意的情况下可以申请- 快速组队匹配申请条件相同的队员匹配- 选择夜影试炼场需求时，匹配持有相应夜影试炼场任务的角色- 等待队列进入时部分功能受限（频道、竞技场、天梯赛、战斗修炼场、点券商店）- 通过杰菲罗斯的时空旋风访问菜单将被删除。- 通过杰菲罗斯进行的时空旋风相关语句将被修改。钓鱼王之争再次开启！这次，钓到最多最长的鱼的“海洋传奇”究竟会是谁呢？让我们拭目以待吧~开始：2025年10月25日—2025年11月16日入场：神圣天堂—活动关卡—博努斯岛海钓场介绍：- 已掌握[辅助技能]-[钓鱼技能]的24级以上玩家可以在[博努斯岛海钓场]进行海钓，一个账号限时30分钟- 在海钓场钓到的鱼会累积计入【赛季】排名信息，计算【鱼数量】和【总计长度】给与第1名~第10名玩家排名奖励- 每个【赛季】分2次进行，奖励在上午9点通过邮件发放- 每个【赛季】结束会重置排名幸运奖励：- 海钓时，有概率获得道具：【从海里捞到的袋子（7天）】- 从海里捞到的袋子（7天）如未使用，也会在7天后消失海钓专用NPC- 在海钓专用NPC“钓鱼王胡肯”处，可以查看排名信息以及购买钓鱼相关工具- 备注：钓鱼前记得准备好必不可少的【鱼竿】和【鱼饵】~并在背包中留出足够的空间用来存放超~级多的各类海洋生物！村庄内新增加黄金小妖精“大哥，欢迎光临！！！你想知道我的前任怎么样了吗，小妖精？”战令介绍- 等级到达100级时，主界面右侧下方会激活【黄金小妖精战令】图标- 黄金小妖精战令分为3种模式：免费档、青铜档、黄金档- 黄金小妖精战令总计50阶，点击黄金小妖精战令界面的阶段数字，可弹出【各阶购买提示框】- 战令等级50阶之后可获得重复奖励，重复奖励道具可点击【领取全部奖励】按钮，然后在账号保管箱查看- 战令等级50阶之后的【升阶黄金小妖精点数】只能通过【账号每日任务】、【账号每周任务】来获取- 顶端2种道具，属于青铜档小妖精战令及黄金档小妖精战令所对应的最终奖励（第50阶）- 点击【领取全部奖励】按钮时，最多获得10个奖励道具，可在账号保管箱查看活动说明- 开放时间：2025年10月版本更新后 ~ 2025年11月版本更新前（华东电信二区会版本更新时进行同步）- 活动开启后，可通过游戏主界面右下角进入【黄金小妖精战令】界面（快捷键F12）- 活动开启后，通过点券商城【龙谷战令】界面，可购买【青铜/黄金小妖精战令-宝石】，解锁【对应奖励】- 玩家通过活动获得的【小妖精点数】，会在【黄金小妖精战令】界面右上方阶段中自动记录战令商店- 玩家可在NPC【黄金小妖精】打开【青铜/黄金小妖精商店】- 战令商店可使用战令奖励中获得的【青铜小妖精的可疑点数】或者【黄金小妖精的甜蜜点数】进行道具兑换变更了【混沌双决觉醒巢穴】额外宝箱出现方式- 队员必须都持有【混沌双决额外宝箱钥匙】才会出现额外宝箱（只要有1名队员没有，箱子就不会出现）- 额外宝箱仅出现1个，仅限制“队长”拥有开启额外宝箱的权限- 若成功开启额外宝箱，将从每位队员的道具背包中扣除1个【混沌双决额外宝箱钥匙】分裂迷宫深层地区发现 衰弱之深层- 在分裂的迷宫上升3层以上，会施加让身体逐渐变重的强力试炼（衰弱之深层）- 分裂迷宫神圣1层以上，适用侵蚀模式- 分裂迷宫 – 变更为【精神侵蚀：不安】- 每隔一定时间陷入恐惧，攻击怪物的玩家会受到减益效果：【致命一击减少 1000000】、【攻击怪物时，反射2%的伤害】- 宠物结缘精选！从【小兔梅梅】变更为新宠物【啾宝露露】时空旋风 – [巴克斯 × 巴克斯 × 巴克斯]- 请教训一下巴克斯兄弟三人- 可以借助流星制造巨大的混乱- 成功：5 分钟内完成所有巴克斯处理- 失败：超过 5 分钟或有 1 人及以上死亡- 巴克斯持续恢复体力- 有传言说，如果获得很多称赞，就容易刮起强风- 版本更新之后重置并更新签到奖励- 每日首次登录后可在账号保管箱领取奖励- 退出游戏时，将提示明日的签到奖励- 可打开菜单-活动，查看签到奖励- 签到活动持续至2025年11月版本更新- 开启万圣节活动场景- 关闭中秋月饼活动- 关闭黑暗宴会厅活动- 关闭周年庆活动商店- 月饼活动商店保留至11月版本更新- 新职业魔术师无法使用黄金之忆系统进行创建- 增加了神圣天堂中时空引擎协调员波奇夏 NPC- 优化同步部分特殊武器品级- 版本更新后【水光潋滟武器交换券（B级）】变更为【潘多拉点数2000点】- 下调了腐败的树根洞boss血量- 下调了在次元球体中登场的小妖精类型怪物血量- 下调了混沌双决觉醒巢穴第一关BOSS的技能【被抓的红蟹】强度- 删除了酸甜草莓蛋糕、清爽冒泡汽水- 删除了铁匠制作中与米诺斯相关的物品- 删除了迷宫商店中与米诺斯装备相关的物品- 修复了药剂师在副本中异常减伤问题- 修复了【银色机甲师】概率出现模型异常的问题- 修复了毁灭者技能【冲锋嚎叫】后技能特效蛋壳消失问题- 修复了魔法师在关卡中下跳时会概率出现异常上升的问题- 修复了【+20的主武器古代级月蚀龙玉】进化为【史诗级湮灭主武器龙玉】之后【最终伤害】词条缺少问题- 修复了在使用飞剑系列坐骑切换至蝶影仙踪系列坐骑时，紫魅系列特武会出现特效丢失的问题- 时装商店，上架： 香槟烈焰时装- 推荐商品，上架： 青铜小妖精战令-宝石、黄金小妖精战令-宝石礼包、黄金小妖精点数- 新手商店，上架： 魔术师专用成长任务箱、温泉时装、挚友星起步礼包、挚友限定礼包- 幸运专区，上架： 边界精髓、魔术师脸型、新发型- 点券商店，下架： 根之变异龙玉材料大礼包、[每周特惠]白龙核心礼包、[每周特惠]传说级变换礼包、 [每周]材料选择礼包A/B等礼包- 「水晶潘多拉之心」中，上架：古董放映机三件套、瞬闪星空之黛蓝三件套、全职业回忆特武自选袋子（3选1）- 「水晶潘多拉之心」中，下架：超迷你古代人传送门三件套、女王纳尔西亚三件套- 「水晶潘多拉商店」中，上架：古董放映机三件套、瞬闪星空之黛蓝三件套、全职业回忆特武自选袋子（3选1）- 「水晶潘多拉商店」中，下架：超迷你古代人传送门三件套、女王纳尔西亚三件套※ 水晶潘多拉商店（潘多拉点数）为限时活动，活动结束后会删除商店或更换道具- 水晶潘多拉潜力值重置（提前更新区以更新时为准）- 潘多拉点数可通过购买水晶潘多拉礼包获得- 所有目前正在进行的兑换商店及兑换详细条件见下表