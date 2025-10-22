BUG修复
1.修复了蓝/紫词条不会出现词条的BUG
新120级内容以及副本超越界限副本副本上线！！！
1.击败猩红女王后可进入新地图击败新地图主线BOSS后开启副本
2.副本难度较高可以先将角色突破等级上限后再进行高难度挑战会更加轻松
3.增加了界限突破的超越属性加点以及超越装置(可在副本右上角查看)
有BUG可以反馈到企鹅裙718057262
