Signal received. The system awakens - not as simulation, but as truth.
Early Access of Stellar Destiny: The Last Survivor is now live.
The core has been rebalanced based on collected feedback - every stat, every encounter, every calculation refined.
Two new sectors are active. Two new dominant entities detected. Hostile patterns confirmed.
Compound properties have shifted - synthesis results may differ from previous simulations.
New lifeforms observed. Evolution continues.
Refer to the Living Roadmap for current directives and future transmissions.
Transmission ends. The system watches. Continue your descent.