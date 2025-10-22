• Graphics Config Overhaul

Refactored graphics settings to use UE’s native scalability profiles for smoother, more reliable quality adjustments. Removed redundant vars and fixed out-of-sync configs between menus and runtime.

• 3D Mesh Text System

New animated 3D mesh text debuting in the Options Interface, soon to expand across all menus and HUD elements — with multi-language support coming later.

• Whisker Prix Cup

Reworked single-player mode, unifying four race tracks into the new Whisker Prix Cup for consistent progression and scoring.

• Performance

Reduced config overhead, improved load consistency, and refined lighting/materials across tracks.

• グラフィック設定の再構築

グラフィック設定を全面的に再設計し、UEネイティブのスケーラビリティプロファイルを採用。

不要な変数を削除し、メニューと実行時の設定ずれを修正。

• 3Dメッシュテキストシステム

新しいアニメーション付き3Dメッシュテキストをオプションインターフェースに導入。

今後、全メニューやHUDに拡張予定で、多言語対応も実装予定。

• ウィスカープリックスカップ

シングルプレイモードを再構築し、4つのレーストラックを**「ウィスカープリックスカップ」**として統合。

進行とスコア管理を一貫化。

• パフォーマンス

設定処理を軽量化し、ロードの安定性を改善。各トラックのライティングとマテリアルを微調整。

• Переработка графических настроек

Настройки графики полностью обновлены с использованием родных профилей масштабируемости UE.

Удалены лишние переменные и исправлены рассинхроны между меню и игрой.

• Система 3D-текста

Добавлен новый анимированный 3D-текст — сейчас реализован в интерфейсе настроек, но вскоре появится во всём меню и HUD.

Позже будет добавлена многоязычная поддержка.

• Кубок Whisker Prix

Одиночный режим переработан — четыре трассы объединены в единый кубок Whisker Prix с общей системой очков и прогрессии.

• Производительность

Снижена нагрузка конфигураций, улучшена стабильность загрузок и оптимизированы материалы и освещение на трассах.