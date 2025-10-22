• Graphics Config Overhaul
Refactored graphics settings to use UE’s native scalability profiles for smoother, more reliable quality adjustments. Removed redundant vars and fixed out-of-sync configs between menus and runtime.
• 3D Mesh Text System
New animated 3D mesh text debuting in the Options Interface, soon to expand across all menus and HUD elements — with multi-language support coming later.
• Whisker Prix Cup
Reworked single-player mode, unifying four race tracks into the new Whisker Prix Cup for consistent progression and scoring.
• Performance
Reduced config overhead, improved load consistency, and refined lighting/materials across tracks.
• グラフィック設定の再構築
グラフィック設定を全面的に再設計し、UEネイティブのスケーラビリティプロファイルを採用。
不要な変数を削除し、メニューと実行時の設定ずれを修正。
• 3Dメッシュテキストシステム
新しいアニメーション付き3Dメッシュテキストをオプションインターフェースに導入。
今後、全メニューやHUDに拡張予定で、多言語対応も実装予定。
• ウィスカープリックスカップ
シングルプレイモードを再構築し、4つのレーストラックを**「ウィスカープリックスカップ」**として統合。
進行とスコア管理を一貫化。
• パフォーマンス
設定処理を軽量化し、ロードの安定性を改善。各トラックのライティングとマテリアルを微調整。
• Переработка графических настроек
Настройки графики полностью обновлены с использованием родных профилей масштабируемости UE.
Удалены лишние переменные и исправлены рассинхроны между меню и игрой.
• Система 3D-текста
Добавлен новый анимированный 3D-текст — сейчас реализован в интерфейсе настроек, но вскоре появится во всём меню и HUD.
Позже будет добавлена многоязычная поддержка.
• Кубок Whisker Prix
Одиночный режим переработан — четыре трассы объединены в единый кубок Whisker Prix с общей системой очков и прогрессии.
• Производительность
Снижена нагрузка конфигураций, улучшена стабильность загрузок и оптимизированы материалы и освещение на трассах.
Changed files in this update