本次更新，我们重新梳理了游戏的整体技能结构，并重新调整了所有玩家的技能。此次调整主要根据以下几条原则来重新规划：

1.重新计算，并大幅普遍下调了所有技能的真元消耗。

2.让每一个技能消耗的每一点真元产生尽量相等的效果，不会使某个技能性价比过高，而某个技能性价比过低。



以下为此次更新细则：

1.为除风影残绝外的所有朱离流派技能，添加层数不一的燃烧附着效果，现在朱离流派可以通过技能组合给妖王快速增加燃烧层数。当燃烧层数抵达较高层次（如200+）之后就可以远离怪物，静待对方被灼烧而死。

2.为其他两个流派调整了技能伤害和真元消耗，确保同等真元可以产生类似的收益。

3.将风影残绝和焚风火莲步的默发影响改为无，这两个技能在默发时可以发挥出完全的效果，不会有损耗。

4.修改了技能详情的界面，使技能的数据介绍更加直观，而非以前的模糊伤害百分比显示。

5.修复了某些情况下人形敌人被击退会卡入地里的问题。



我们希望经过本次调整，可以尽量让每个流派都有打的很爽的可能性，不让某个技能沦为鸡肋或垃圾技能。

如果您在实际尝试中发现某个技能或流派强度过弱，欢迎在玩家群中与我们沟通，感谢您的关注！

群号：1045425354