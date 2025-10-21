 Skip to content
21 October 2025 Build 20480001 Edited 21 October 2025 – 13:09:18 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

Hello everyone!

To support our players who've worked hard aiming at enemies,
we've added a brand new Auto-Aim feature!

QoL Improvements

  • Added Auto-Aim ON/OFF Toggle

Changed files in this update

