21 October 2025 Build 20479765 Edited 21 October 2025 – 13:09:10 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

- Saved photos now don't get deleted when progress is reset

- Squids no longer make noise when dead

- Aquanaut DLC link added

Changed files in this update

Depot 2642951
