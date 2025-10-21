 Skip to content
21 October 2025 Build 20478885 Edited 21 October 2025 – 11:09:14 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community
本次是一次小型更新，主要是修复了一些问题，增加了部分内容。

修复了部分商店会导致游戏崩溃的问题，修复了关闭菜单时可能会导致崩溃的问题。
更新了六金店的收购商店内容。
修改了部分物品效果和描述。
调整了某些地图的掉落物。
修改了部分书籍显示效果。
小幅度完善了部分支线剧情，如什纳寻找钥匙的任务后续。
修改了森林中npc商店内容，现在鱼竿不再赠送了，但鱼可以出售了。
调整：现在从森林内部往公园方向走，能穿过挡路的鸡。
调整：现在开启罪恶模式可以在公园见到米安。
完善了四区的咖啡机，修改了该装置所需的修复材料。
修复了四区生成的其离异常可能会挡路的问题。
修复了在床上睡觉可能会导致情绪值超过100的问题。
修复了反抗区职业补给无法正常更新的问题。
修复了上个存档开启罪恶模式可能延续到下个存档的问题。
添加了多个Steam游戏成就。

Changed files in this update

Windows Depot 3708681
