本次是一次小型更新，主要是修复了一些问题，增加了部分内容。



修复了部分商店会导致游戏崩溃的问题，修复了关闭菜单时可能会导致崩溃的问题。

更新了六金店的收购商店内容。

修改了部分物品效果和描述。

调整了某些地图的掉落物。

修改了部分书籍显示效果。

小幅度完善了部分支线剧情，如什纳寻找钥匙的任务后续。

修改了森林中npc商店内容，现在鱼竿不再赠送了，但鱼可以出售了。

调整：现在从森林内部往公园方向走，能穿过挡路的鸡。

调整：现在开启罪恶模式可以在公园见到米安。

完善了四区的咖啡机，修改了该装置所需的修复材料。

修复了四区生成的其离异常可能会挡路的问题。

修复了在床上睡觉可能会导致情绪值超过100的问题。

修复了反抗区职业补给无法正常更新的问题。

修复了上个存档开启罪恶模式可能延续到下个存档的问题。

添加了多个Steam游戏成就。

