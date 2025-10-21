本次是一次小型更新，主要是修复了一些问题，增加了部分内容。
修复了部分商店会导致游戏崩溃的问题，修复了关闭菜单时可能会导致崩溃的问题。
更新了六金店的收购商店内容。
修改了部分物品效果和描述。
调整了某些地图的掉落物。
修改了部分书籍显示效果。
小幅度完善了部分支线剧情，如什纳寻找钥匙的任务后续。
修改了森林中npc商店内容，现在鱼竿不再赠送了，但鱼可以出售了。
调整：现在从森林内部往公园方向走，能穿过挡路的鸡。
调整：现在开启罪恶模式可以在公园见到米安。
完善了四区的咖啡机，修改了该装置所需的修复材料。
修复了四区生成的其离异常可能会挡路的问题。
修复了在床上睡觉可能会导致情绪值超过100的问题。
修复了反抗区职业补给无法正常更新的问题。
修复了上个存档开启罪恶模式可能延续到下个存档的问题。
添加了多个Steam游戏成就。
更新：版本-0.8.0.1
