22 October 2025 Build 20478694 Edited 22 October 2025 – 09:26:36 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

Hello everyone, Destiny Reboot: Heartbeat's Choice is now officially available on Steam. Should you encounter any issues or have feedback during gameplay, please feel free to reach out to us anytime. We have dedicated staff assigned to collect, compile, and follow up on all your suggestions.

Email: 18884053457@163.com

