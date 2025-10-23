武学搭配系统加入“杀内力和增加暴击几率”两种搭配效果
通过“装备内功+使用的外功”匹配
加入如下搭配：
阴髓入骨 阴阳磨 七伤拳 杀内力 三阶
恶鬼附 炼狱咒 离丧剑法 杀内力 二阶
寒冰噬魂 光明咒 寒冰绵掌 杀内力 二阶
追魂 混沌气诀 追魂鞭法 杀内力 三阶
一阳 枯荣禅功 段氏一阳 增加暴击几率 四阶
断魂刃 炼狱咒 黄泉刀法 增加暴击几率 三阶
风云击 炽日心法 风云刀法 增加暴击几率 二阶
猛五虎 硬气功 五虎断门刀 增加暴击几率 二阶
岳家霸 日月经 岳家神枪 增加暴击几率 三阶
2025.10.23 V1.23更新说明
