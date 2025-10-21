新增内容:
1、新增了批量熔炼功能，通过和各地的熔炉交互可以进入熔炼界面
2、在画廊中新增了角色、道具、装备、武功分类，作为图鉴使用，（读取一个已经存在的存档，再次存盘后可以激活）
优化内容：
1、优化了溶解装备的产出，现在溶解装备可以回收部分的原材料
修复bug：
1、修复了带狐雅游览小村庄后，狼九思位置可能会错误的bug
2、修复了“山海录-阳”、“山海录-阳阳”不能正确生效的bug
3、修复了以物易物不会获得说服经验的bug
4、修复了偶发的队友携带道具不正确的bug
