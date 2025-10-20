 Skip to content
20 October 2025 Build 20472039 Edited 20 October 2025 – 22:52:16 UTC by Wendy Share
🔧 Hotfix 1.10.1 - Critical Translation Fix & Animation Improvements
English:
We've just released a critical fix for our Russian and Italian players, plus some animation enhancements!
Fixed:

Game-breaking crash in Episode 1, Day 2 during the office scene
Text formatting error with percentage symbols in Russian and Italian dialogues

Improved:

Animation timing and pacing controls refined
Love the animations? Enable Cinematic Mode in settings for the full experience!

If you encountered a "ValueError: unsupported format character" error, this update resolves it. Please restart Steam to download the patch.
We apologize for the inconvenience and thank you for your patience!

Русский:
Мы только что выпустили критическое исправление для наших русскоязычных игроков, а также улучшения анимаций!
Исправлено:

Вылет игры в Эпизоде 1, День 2 во время офисной сцены
Ошибка форматирования с символом процента в русских диалогах

Улучшено:

Доработано управление временем и темпом анимаций
Любите анимации? Включите Кинематографический режим в настройках для полного погружения!

Если вы столкнулись с ошибкой "ValueError: unsupported format character", это обновление устраняет её. Перезапустите Steam для загрузки патча.
Приносим извинения за неудобства и благодарим за терпение!

Italiano:
Abbiamo appena rilasciato una correzione critica per i nostri giocatori italiani, più alcuni miglioramenti alle animazioni!
Risolto:

Crash del gioco nell'Episodio 1, Giorno 2 durante la scena dell'ufficio
Errore di formattazione con il simbolo percentuale nei dialoghi italiani

Migliorato:

Perfezionati i controlli di timing e ritmo delle animazioni
Amate le animazioni? Attivate la Modalità Cinematografica nelle impostazioni per l'esperienza completa!

Se avete riscontrato l'errore "ValueError: unsupported format character", questo aggiornamento lo risolve. Riavviate Steam per scaricare la patch.
Ci scusiamo per l'inconveniente e vi ringraziamo per la pazienza!

Version 1.10.1 is now live.

