修复错误

修复了教程模式没有正确重置的错误

文本

30017 赤色绽放之花

和牌：使和牌组的（1）张索子牌计副，和牌组每有（1）张红色索子牌，重复（1）次。

和牌：和牌组每有（1）张红色索子牌，使和牌组的（1）张索子牌计副。

30043 虚空和平条例

和牌：提供（2）拟态门，每触发（1）个【牌种：平和】，重复（1）次。

和牌：每触发（1）个【牌种：平和】，提供（2）拟态门。

30052 三人对影饮月

和牌：如果触发了【牌种：两相逢】，提供【牌种：三相逢】，重复（2）次。

和牌：如果触发了【牌种：两相逢】，提供（2）个【牌种：三相逢】。

30055 八方定四海平

和牌：提供【牌种：平和】，和牌组每有（1）组杠子，额外提供（1）次。

和牌：提供【牌种：平和】，和牌组每有（1）组杠子，重复（1）次。

30058 虚空着色方案

和牌：为和牌组的（4）张牌提供【牌纹：反色】，失去（1）拟态门以额外提供（1）次。

和牌：为和牌组的（4）张牌提供【牌纹：反色】，失去（1）拟态门以重复（1）次。

调整

30008 春天演出门票

和牌：如果触发了【牌种：一般高】，使和牌组的（3）张索子牌成长（9）次。

和牌：如果触发了【牌种：一般高】，使和牌组的（3）张索子牌成长（8）次。

E11【1】偶遇守卫

条件

点棒() >= 4000

点棒() >= 4000 牌馆线()!=0

机制

【系列：星河】不再受万念牌刷新时根据万念牌组系列提升概率影响

为对手死亡后新增一个存档扳机