- '유민준' 의상을 해금 시 해당 의상의 시작 효과가 모든 의상에 반영되던 오류를 수정하였습니다.
- 스테이지 입장 시 일정 확률로 나오는 꿈의 주민인 '코네'의 선택지가 비정상적으로 작동하는 현상을 수정하였으며, 이제는 음식 뿐만 아니라 코인으로도 코네의 마법 효과를 받을 수 있게 됩니다.
- 악몽과 관련된 요소를 정화해 주는 '구꿈이'가 저번 업데이트에 새로이 추가된 악몽의 효과에는 반응하지 않던 현상을 수정하였습니다.
- 펫을 교환해 주는 '김쿠시'는 이제 유대 상태에서 펫을 교환하여도 유대감이 해제되지 않습니다.
- 일부 도전 횟수에 영향을 받지 않았던 코인을 소모하는 선택지가 이제 도전 횟수의 영향을 받습니다.
- 스킬 아이템 지급 시 아직 해금되지 않은 아이템도 나오던 현상을 수정하였습니다.
- 일부 꿈의 주민들의 대사에 있던 오타를 수정하였습니다.
추가적인 오류 제보 혹은 개선을 바라시는 부분이 있다면 스팀 커뮤니티 토론장에 의견을 남겨주시기 바랍니다!
