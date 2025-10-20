'유민준' 의상을 해금 시 해당 의상의 시작 효과가 모든 의상에 반영되던 오류를 수정하였습니다.



스테이지 입장 시 일정 확률로 나오는 꿈의 주민인 '코네'의 선택지가 비정상적으로 작동하는 현상을 수정하였으며, 이제는 음식 뿐만 아니라 코인으로도 코네의 마법 효과를 받을 수 있게 됩니다.



악몽과 관련된 요소를 정화해 주는 '구꿈이'가 저번 업데이트에 새로이 추가된 악몽의 효과에는 반응하지 않던 현상을 수정하였습니다.



펫을 교환해 주는 '김쿠시'는 이제 유대 상태에서 펫을 교환하여도 유대감이 해제되지 않습니다.



일부 도전 횟수에 영향을 받지 않았던 코인을 소모하는 선택지가 이제 도전 횟수의 영향을 받습니다.



스킬 아이템 지급 시 아직 해금되지 않은 아이템도 나오던 현상을 수정하였습니다.



일부 꿈의 주민들의 대사에 있던 오타를 수정하였습니다.

안녕하세요! 25-10-20 업데이트 이후 발견된 오류를 수정하는 패치가 이루어졌습니다.추가적인 오류 제보 혹은 개선을 바라시는 부분이 있다면 스팀 커뮤니티 토론장에 의견을 남겨주시기 바랍니다!