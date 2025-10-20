V1.3.6

1、修复试炼界面标题不显示层数的bug

2、优化了御灵师经验的算法，降低了内存消耗。

3、修复玩家使用科技将御灵师等级直接拉到百万级别时，低配上班电脑无法承受原经验算法的庞大内存消耗，游戏会卡顿的bug

4、修复双倍速效果超过1000小时，计时器不会正常工作扣减时间的bug。

5、优化了部分计时器算法的内存消耗，以适应低配上班电脑挂机，让低配上班电脑可以有更长的挂机时长。（配置低的玩家电脑请不要强行开启过高的倍速，内存开销和CPU顶不住，会很卡）