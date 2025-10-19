本次更新测试版和正式版同步更新，玩家无需更换版本

版本V1.3.5

新增内容：

1、新增系统-试炼系统

御灵师1000级时解锁试炼系统

一个爬塔系统，难度较高。

每隔100关会获得秘宝奖励，每一关也有中量元宝奖励。

2、新增系统-冥商功能

(1)御灵师1000级时开启冥商交易。

(2)在冥商处使用元宝购买各类独有道具，或将多余的道具回收为元宝。

(3)当玩家元宝不足时，可以锁定冥商出售的道具，冥商出售的道具刷新时将不会被替换。

具体冥商刷新规则较复杂，可在冥商界面点击【指引】按钮查看详细规则。

3、新增-转生系统

系统描述：

御灵师1000级后开启转生系统。

可在【英灵】-【转生】中查看转生系统。

转生系统需满足一些条件。御灵师等级，英灵等级，一定数量的孟婆汤

转生后英灵属性保持不变，等级变为1级。

每次转生可以获得大量特殊属性，并且该英灵的升级所需御力-10%，升级属性+25%。

最大九转时，该英灵升级所需御力-90%，升级属性+225%.

现在英灵后期使用御力也能获得爆发性的战力增长了。

强化了后期的战力增长速度

4、新增翅膀系统

翅膀系统在御灵师1000级后开启。

目前装载了4个翅膀，翅膀可以佩戴，佩戴后会在主界面人物背后出现翅膀动画。

（1）4个翅膀拥有不同的效果，需达成不同的条件才能解锁。

（2）佩戴仅外观有差距，不会影响翅膀发挥效果。

具体内容请在翅膀中查看指引。

新增大量冥商独有道具：

5、【号令之旗】 可在阵营活动中指挥电脑玩家进攻方向

6、【仙葫药】使用后可在寻宝活动中恢复10点体力

7、【灵根药】寻宝活动体力上限永久提高1点

8、【五鬼运财符】使用后可刷新抽奖奖池

9、【人方药】【地方药】【天方药】使用后可使试炼永久属性

10、【冥君令】使用后可使冥商交易即刻刷新收购任务

11、【藏宝图】使用后使寻宝系统全部道具掉落率永久提升0.1%

12、【孟婆汤】可使已转职的英灵重新转职或进行转生

13、【释迦果】【蟠桃】【东海仙枣】【灵山菩提】【南海仙荔】使用后可永久提高1%的特殊属性

14、新增道具- 【宝石之晶】、【通神之晶】、【五彩之晶】、【破解之晶】，可用于升级翅膀

新增功能：

15、新增功能-立即刷新抽奖轮次

现在冥商交易中购买【五鬼运财符】后，可在抽奖界面左侧点击【运财】按钮，即可刷新抽奖轮次。

16、新增功能-阵营指挥

重做了部分阵营框架，现在冥商交易中购买【号令之旗】后，可在阵营活动中指挥电脑攻击目的，电脑玩家会在没有战斗时候前往玩家指挥的地点。

17、新增功能-重新转职

现在在【英灵】-【转职】界面，可点击右下角重新转职，消耗【孟婆汤】可使英灵重新转职。重新转职不会保留原已强化的转职效果。

18、新增功能-冥商批量购买

现在选定你需要的道具后可以一键购买了。

优化修复：

19、修复新功能自动升级，忘情水数量不足时，会卡死的bug

20、修复时迁的转职技能会有极低概率触发，在打世界Boss时报错的bug。

21、升仙令现在使用效果调整为为可转化为328元宝。

22、修复玩家使用修改器给自己添加超过21亿的元宝后，在阵营活动中补充灵力会报错的bug。

23、修复定向刷新功能标题为批量熔炼的多语言文本错误

24、给背包整理功能增加了提示，当背包装备超过3000件时，点击整理按钮会提示玩家熔炼装备。

25、完善试炼活动，为试炼战斗配置了单独的战场背景图

26、英灵界面指引新增转生相关描述

27、优化升级，现在每次最大升级等级数量从100变为1000，中间有200，499，500，1000四个阈值。

Tips：等级不会开直接升满的功能，因为部分玩家电脑配置较弱，直接升满当一次性升级两三千级时会有卡死风险,只能多点几下了

现在英灵转生后升级更方便了。

28、新增选项- 自动破境，可在破境面板中启用。

启用后，英灵升级后若满级且破境石足够，会自动破境。

Tips：转生后最大等级不变，在达到原等级之前，不需重新破境;

29、强化了VIP效果，现在VIP每2级会提升1%的命中和暴击。

老存档只需要再提升一次VIP等级即可取回损失的命中和暴击两项特殊属性。

30、优化点卡系统的倒卖机制，现在手续费价格降低至3%。

模拟部分游戏的倒卖机制，玩家可以在初期资源不足的死后通过点卡系统倒卖获取少量收益。

Tips：

系统可接受的最高售价为115W/张点卡，价格越高，出售概率越低。

系统出售的最低点卡售价为90W。

按极限每张点卡可收入25W收益，扣除手续费后约22W。

算是改成前期倒卖能挣取少量资源的一个系统。

31、修复点卡倒卖会到账两次的bug

32、修复部分按钮点击缺失音效的问题。

33、修复御灵师未满1000级时，转生面板点击后，点击其他英灵面板会提示“未1000级无法解锁”的bug

34、修复使用升仙令没有正确转化未328元宝的bug

35、修复部分玩家一次性获得超过922京御灵师经验UI面板会显示为负号的bug

36、修复转生成功界面中【升级属性】一项缺少“%”的bug

37、修复御灵师等级达十万级别时，所需升级经验会是负数可以无限升级的bug。

38、修复科技【鹤立鸡群】【硕果累累】文本描述有歧义的问题。

39、修复【喽喽】应为【喽啰】的文字错误

40、修复【爆伤】应为【暴伤】的文字错误

41、修复科技【意外收获】描述与其他同类科技不一致的的文字错误

42、修复寻途之翼的效果会异常大量恢复寻宝体力的bug。

43、修复冥商系统可能刷新道具时出错的bug。

44、修复号令之翼的效果可能引起内存异常消耗的bug。

45、修复翅膀界面背景圆圈转速异常的bug

46、修复财富之翼效果异常，在不解锁的情况下也有极低概率刷怪掉落元宝的bug。

47、修复寻途之翼每层效果显示5%元宝收益，实际只有2%的bug

48、修复神兵说明文字错误的问题

49、修复移动速度效果算法，修复因数据精度问题，可能会在某种特殊情况下，一级翅膀就能达成最低5s的移动耗时需求的Bug。

50、升仙令现在按住ctrl+右键可以全部使用转化为元宝。

51、修复玩家在东方阵营时，使用指挥令旗后，西方阵营的NPC不会行动的bug。

52、阵营活动新增-自动指挥选项

关于自动指挥：

在玩家使用号令之旗后，打完敌方大本营之后，可以开启自动指挥以解放双手。

当玩家指挥时，会自动取消电脑自动指挥，电脑自动指挥和玩家指挥只能同时存在一个。

当开启自动指挥时，将会取消玩家的自会命令，玩家再次指挥时将取消电脑指挥权。

53、阵营新增隐藏机制：当玩家的最大灵力值大于据点最大灵力值时，会对据点造成10倍伤害（仅玩家会触发此效果）

这样玩家后期灵力高时即便抽走了所有灵力，也能一夫当关快速一人顶十个快速攻打据点了。可以承担单人突破了。

现在后期玩家攻打据点更容易拿到贡献了。

优化电脑战力显示：

54、给电脑NPC单独增加了战力计算方式，因电脑NPC被限制了特殊属性上限（如连击、反击、闪避、暴击等都有上限）

其与玩家相同战力时,因其基础属性极高，实际上要比玩家强的多

导致部分新手玩家玩家在初期发育较慢，战力与电脑持平时，会打不过电脑。

优化后电脑实际战斗强度不会变化，竞技场、悬赏、世界Boss、阵营活动等所有一切都不会改变

仅在竞技场战力显示上更接近电脑属性实际战力。为新手玩家在竞技场中提供一个更准确的战力参考。

通过优化电脑NPC战力显示的方式，让玩家在挑战NPC时提供一个更准确的战力参考。

55、考虑到部分玩家确实打不过电脑的情况

降低了电脑在新游戏初期30小时以内的成长速度

从15%的成长速度降低至5%，降低66%

现在新手在初期可以更容易打赢电脑玩家了。

在游戏超过30小时后，电脑NPC的成长速度会逐渐恢复至原成长速度，

附存档路径（三种方法任选）：

（1）C盘搜索Skylight

（2）手动选择路径：C:\\Users\\Administrator\\AppData\\LocalLow\\SkyLight

（3）复制路径：%USERPROFILE%\\AppData\\LocalLow\\SkyLight\\MoNiShouYou

若出现bug导致存档出问题，可在主界面载入存档右下角使用【自动存档】追溯最近的存档。

如果大家还有其他的建议或功能需求，欢迎通过以下渠道反馈：

添加 QQ 群：

一群:：173962599（已满）

二群：992123486（新开）

前往百度贴吧【挂机手游模拟器】吧，不仅可以反馈意见，还能找到实用的游戏攻略

如果您觉得游戏值得好评，请在商店给个好评

您的好评对我十分重要。

十分感谢您的支持！

祝您游玩愉快。