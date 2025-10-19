 Skip to content
POPULAR TODAY Battlefield™ 6 ARC Raiders Playtest Keeper Fellowship ARC Raiders New World: Aeternum
Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×
Search powered by Algolia
19 October 2025 Build 20452679 Edited 19 October 2025 – 08:09:12 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

以下の不具合を修正し、また要素を追加するアップデートを行いました。

───────────────

・タイトル画面のそのたから操作説明を見れるようにしました。

・先日のバックログを不要なシーンでひらけなくするアップデートにて、一部の機能がそのまま制限がかかったまま進んでしまう問題があったため修正しました。

───────────────

今後ともイカスミポーションをよろしくお願いいたします。

Changed files in this update

Depot 3091011
  • Loading history…
Ad-free Steam data for everyone since 2012
Support SteamDB • Donate or contribute
Open link