以下の不具合を修正し、また要素を追加するアップデートを行いました。
───────────────
・タイトル画面のそのたから操作説明を見れるようにしました。
・先日のバックログを不要なシーンでひらけなくするアップデートにて、一部の機能がそのまま制限がかかったまま進んでしまう問題があったため修正しました。
───────────────
今後ともイカスミポーションをよろしくお願いいたします。
7656…) to be redirected to calculator
id/ or
profiles/
app/ or
sub/ or
bundle/ or
depot/
以下の不具合を修正し、また要素を追加するアップデートを行いました。
───────────────
・タイトル画面のそのたから操作説明を見れるようにしました。
・先日のバックログを不要なシーンでひらけなくするアップデートにて、一部の機能がそのまま制限がかかったまま進んでしまう問題があったため修正しました。
───────────────
今後ともイカスミポーションをよろしくお願いいたします。
Some depots below may not display changed files because our bot does not own the specific depot or game.
Game can be donated with a key, by sending a gift, or using curator system.
Changed files in this update