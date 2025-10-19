V1.3.4T

1、修复移动速度效果算法，修复因数据精度问题，可能会在某种特殊情况下，一级翅膀就能达成最低5s的移动耗时需求的Bug。

2、修复翅膀升级材料中仍有未实装字样的问题。

3、王者之翼将“友军移动速度效果”修改为“玩家移动速度”，仅对玩家进行移送速度增益。

关于此改动：

玩家提的增加阵营玩家方移动速度的这个效果，做完不太理想，太多群友反应电脑移动速度太快了，灵力消耗过快，所以改成了只对玩家增益了。

4、新增冥商批量购买功能

现在选定你需要的道具后可以一键购买了。