什么是测试版本？

1：测试版本可以让您更早的体验到游戏的更新内容，但是遇到的BUG可能会比平常更多

如何使用测试版本？

1：在左侧游戏列表中选中 [I wanna be the Create] 右键鼠标->属性->测试版->参与测试->test - 测试版

2：点击开始游戏->使用测试版游玩（可能因BUG导致游戏运行不稳定）

3：如果点击开始游戏后没有对应选项，则可以通过右键[I wanna be the Create]->属性->通用->已选启动选项来进行选择

本次测试更新内容：

1：时间轴新增了设置BPM功能

2：多人模式新增了临时存档功能（如果在多人模式中意外的中断了游戏可以使用这个存档继续游戏，但是目前只支持一个存档）

3：重新调整了外部导入图片的排序，现在带有数字后缀的图片会按照顺序排序（避免10排在1和2中间）

4：现在通关关卡后可以直接设置难度

5：优化了选择图片的面板，现在会根据文件夹进行分类，并且选择动画时可以自动选择一组图片

6：新增了一种碰撞模式，这种模式碰撞大小不会受到图片大小的影响（由于改了底层的代码，很可能会有BUG，该模式在游戏属性的版本兼容里调整，2.761版本创建的地图默认使用新模式）

7：电脑版现在编辑器中选中物体后可以使用小键盘2 4 6 8微调位置，使用7 9调整深度

8：其他一些小细节优化和BUG修复