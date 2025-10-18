【雌黄之口杀人无血 是非颠倒必有报应】



1、开放势力【永盛镖局】一般事件部分。

2、开放十大恶人【杀人无血】墨是非系列事件。

3、开放【朝秦暮楚】夏侯朝前传故事。

4、势力【岳麓书院】【东庐先生】魏元康伏法后，翰墨技艺由【岳麓居士】荀师道教授。

5、【黄鹤楼】出现的挑战角色不再随机，改为获胜六场后到达楼顶。

6、功法技能重新整理分类为【拳脚】【刀剑】【百兵】【心法】【特技】【助战】六类。

7、天赋【人刀合一】修改为【万象森罗】，每学习一门百兵类功法功力+100。

8、功法【诚意诀】修改为【心通百窍】并调整功法效果。

9、开放新队友【云龙九现】娄太乙。

10、开放新功法【点墨诛心笔】、【缩骨功】。

11、开放新宝物【螭吻铜牌】。

12、开放新成就【杀人无血】、【梨园班首】。

13、侠客、功法图鉴增加筛选选项，点数界面增加3个天赋位兑换。

14、修复部分事件和文本错误。