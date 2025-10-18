改动如下：

1、降低了激光QTE游戏的难度，白球体积变小，现在游戏失败后，可以回跳剧情树，选择失败的轮次重新开始。

2、行动天结尾，‘自己救Kitty’的关键选项，言谈与技术的数值需求从80降低至75。

3、成就挑战活动结束，写实模式添加‘自杀按钮’并添加专属结局，现在玩家在进行写实模式出现失误时，玩家可以按下ESC呼出设置菜单，点击‘自杀’回到开始，回到开始后，已经看过的视频播片支持跳过功能。

4、酒吧探查部分，Kitty、万晓晓、与个人调查三条线路的重复视频播片，增加了跳过功能。

5、已经探查过的线索点位，现在只要返回主菜单重新进入，叹号提示就会重新亮起，再次探查。

6、修复了QTE的BUG：即在QTE游戏中点击跳出的线索访谈，QTE游戏会终止导致卡死的现象。

6、修改了部分声音丢失，还有字幕与画面对不上的问题。

另外，有玩家反馈打进‘蒙蔽’结局后，Kitty好感度，或正义值一直为0的现象，对此问题本公告再次对数值问题进行解释：

我们假设剧情的排列方式为A-B-C-D，D为蒙蔽结局，那么当你顺着这条线进入D时，因为你没有拿到真相，Kitty的好感度会降为0；如果你再次进入A，试图通过再走一遍A-B-C-D这条线来改变数值，那此时的数值是不会改变的，因为你的D结果已经记录了，哪怕前面的环节出现TIPS数值增加的提示，你的数值也不会改变。

这就好比你做高考试卷，你把ABCD题目都填写过了，最后获得了一个总分。你试图再做一遍改变分数，你的分数是不会变的，因为你这张卷子已经写完了。

但如果你更换路线，比如A-E-F-G这样进行，那么你的数值就会发生改变。

另外，关于结局的判定说明，炽澜号每位新角色有四个结局，结局的判定方法为：高正义值高好感度，高正义值低好感度，低正义值高好感度，低正义值低好感度四种。

正义值的高低判断数值为50，好感度的高低判断为60。

Kitty与万晓晓的好感度只对人物技能，和档案室照片获取产生影响，并不会影响黑泽枫的个人结局，黑泽枫的个人结局只受到言谈力和技术力的影响。

此外，AIKO的好结局判定是低正义值触发，所以‘枪林弹雨’是AIKO的好结局，病娇杀手是不喜欢正义感很强的人哦~