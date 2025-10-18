1、升仙令现在按住ctrl+右键可以全部使用转化为元宝。

2、修复玩家在东方阵营时，使用指挥令旗后，西方阵营的NPC不会行动的bug。

3、阵营活动新增-自动指挥选项

关于自动指挥：

在玩家使用号令之旗后，打完敌方大本营之后，可以开启自动指挥以解放双手。

当玩家指挥时，会自动取消电脑自动指挥，电脑自动指挥和玩家指挥只能同时存在一个。

当开启自动指挥时，将会取消玩家的自会命令，玩家再次指挥时将取消电脑指挥权。

4、玩家反映王者之翼等级升高之后，玩家将大部分灵力抽走，导致其他电脑卡在泉水，自己一个人打的比较慢

因此降低了号令之翼的最大效果，降低为500%灵力上限,以防玩家将灵力抽空导致电脑玩家无法行动，反而降低阵营速度

NPC最大移动速度降低为500%移速，以防NPC移速过快对泉水灵力消耗过快.

5、阵营新增隐藏机制：当玩家的最大灵力值大于据点最大灵力值时，会对据点造成10倍伤害（仅玩家会触发此效果）

这样玩家后期灵力高时即便抽走了所有灵力，也能一夫当关快速一人顶十个快速攻打据点了。可以承担单人突破了。

现在后期玩家攻打据点更容易拿到贡献了。

6、玩家反应财富之翼相比其他翅膀元宝速度有点过快了，显得其他翅膀收益不高，因为将财富之翼的每级掉落概率从5%降低到4%，略微降低了财富之翼的元宝掉落速度。

7、现在五鬼运财符刷新后，会重置抽奖界面的倒计时。

8、修复寻宝翅膀效果配置错误，上限是250%体力的bug而非250%元宝奖励的bug。