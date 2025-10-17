 Skip to content
17 October 2025 Build 20437912 Edited 17 October 2025 – 16:09:20 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

Quick fixes applied to new build:

  • Achievements for steam should be working now.

  • Pause menu not responding when upgrade menu was already open.

Changed files in this update

Windows Depot 3699691
  • Loading history…
