本次更新是一次较大型的更新，涉及了许多方面的内容，包含大量的底层逻辑翻新。



1.重做了游戏设置菜单，现在可以在设置中直接修改语言、全屏等各种设置选项了。

2.游戏中加入了许多新道具和新属性，调整了许多道具的使用效果：

-在游戏初期阶段将会获得新道具：员工指南，按下H键即可快捷使用，可以查阅游戏中的各种游戏机制说明。

-《测试说明书》被移除了。

-加入了罪恶路线重点道具：罪恶篇章，按下K键可以快捷使用，用于开启和指引罪恶路线的玩法。

-加入了彩色蛋、星星币、云朵币等多种与意识空间有关的新道具和属性。

3.加入了多本书籍，补充了游戏的许多背景设定，大幅修改了许多旧书籍的内容。

4.几乎完全重做了游戏的职业系统，现在各种职业都有更多的功能和玩法了。

一些旧的玩法设定可能已经截然不同了，同时意识空间也相应地做出了大幅修改。

（也是因为这一点，新版本的职业系统数据可能不再与旧版本的相通，导致存档不兼容）

5.几乎完全重做了商店和贸易系统，现在支持库存和非金钱货币和组合货物的贸易。

6.几乎完全重做了菜单属性显示，现在可以显示奇异之星的获取进度等数据。

7.完善了饱腹值、幸运值等系统，现在幸运值会影响随机物品袋子的掉落，且几乎重做物品的刷新生成方式，

现在的生成物逻辑与之前略有不同。

8.完善了部分npc和支线剧情，删改了游戏指导的触发方式。

9.完善了主线剧情，完善了部分剧情的演出细节，在各个方面都增加了新的游戏内容。

10.重做存档界面，支持删除存档，显示更多存档信息。

11.修复了大量的影响游戏体验的问题，优化了各种游戏细节。



该版本有许多功能未经测试，很可能不稳定，请注意存档和及时反馈问题。