各位大侠好，

《下一站江湖Ⅱ》移动端第25更、PC端第147更已于10月17日16:30更新完成。大侠们小退更新即可。

【（重要）NPC存储优化第二波）】

本次更新优化了NPC存储逻辑，接取任务时会再次刷新存储NPC的状态（位置和是否显示），以进一步解决一些任务有概率无法完成的问题，比如：

1) 主线任务NPC有概率在任务指引坐标未显示出来

2) 支线任务NPC有概率在水里或地下

3) 奇遇任务NPC有概率在水里或地下

注：安卓热更后完成优化，IOS需要在商店页更新客户端

更新后若大侠们仍然遇到NPC位置不正确的问题，还请反馈给我们继续优化，拜谢！

【关于部分NPC成为队友后血量异常的BUG修复】

超级感谢社区及官微群热心大侠们的BUG反馈，帮助我们定位到这个问题。该问题是部分NPC入队后没有按照角色的设定来生成属性，而是按照BOSS的设定生成，所以出现血量异常的问题。

更新后，老档已招募的队友血量不受影响，新招募的队友血量为正常设计。

【客户端更新：IOS（已完成）】

更新内容：

1) NPC存储优化第二波：优化了NPC存储逻辑，在脚本里显示 NPC时会再次刷新存储NPC的状态（位置和是否显示），进一步解决主线、支线、奇遇NPC有概率位置不正确或不显示的问题

2) 更换了游戏图标

更新方式：

前往AppStore江湖2商店页更新

更新大小：

IOS客户端预计更新0.5G左右（这类更新进入游戏后不需要再更新7G资源，只是平台客户端更新）

【IOS优化进度】

1) 目前，苹果6G及以上运行内存的IOS设备（比如13promax、14系列、15系列、16系列）已完成优化，可以正常体验游戏

2) 苹果4G运行内存的设备（比如IPhone11、12、13）正在优化中： “预计将在11月完成苹果4G内存的全面优化，同时完成对所有PC（1050及以上）、IOS设备（4G内存及以上）的优化！”

【更新后对应内容还有问题的老存档可联系官方修复】

公众号搜：“下一站江湖官方”，扫码进群

客服邮箱：

3681313015@qq.com

【其他更新内容】

1) 修复了门派自动招募的问题

2) 修复了连招中部分武学会导致连招中断的问题，更新后若仍有问题，还请在官微群反馈给我们

3) 修复了险恶江湖中灼灼其华和金辉掠影特效相同的问题

4) 修复了天赋脱胎换骨不生效的问题。大侠们已境界突破的老档，可以联系我们手动补上天赋加成这部分的属性

5) 修复了捏脸和时装切换时发型切换不正确的问题

6) 修复了异常原因导致出现两个云烟的问题（新档正常，老档已经出现了两个云烟，可以联系我们手动给大侠们隐藏）

7) 新增了一些发型可选择

8) 新增时装红袖添香（女）在衣橱里的展示

9) 修复了飞龙在天特效是虚影的问题

10) 修复了潜龙勿用特效是虚影的问题

11) 修复了降龙特效资源调用错误的问题

12) 修复了锻造读条时按右上角关闭界面，扣除了材料但不会获得制作物的问题

13) 修复了凤舞九天支线击败司徒雷，加载战斗场景时会受到攻击的问题

14) 修复了将门主线任务返回连营概率出现无法与段鸿鸣交战的问题

15) 修复了队友-武学-招式-修炼界面出错的问题

16) 修复了千金线清缴燕国-处决章武帝已概率无法完成的问题

白玉京工作室 拜上