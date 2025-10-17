ADD / CHANGE
All level designs have been improved and changed.
Add New Levels 46 - 50
Add new levels achievements. (46-50)
DESIGN IMPROVEMENTS
General Design.
All Levels
All Menus
Some Animations.
New Enemies
Spikes
Coins
Enviroment
GAMEPLAY
Multiple checkpoints within a level.
The difficulty of some levels have been increased and decreased.
Alternative paths have been added to level designs.
Mechanics Optimization
Minor Bugs Fixed
Minor Gameplay Bug Fixed.
Controller Support Improvements.
Changed files in this update