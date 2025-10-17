 Skip to content
Major 17 October 2025 Build 20433308
Update notes via Steam Community

ADD / CHANGE

  • All level designs have been improved and changed.

  • Add New Levels 46 - 50

  • Add new levels achievements. (46-50)

DESIGN IMPROVEMENTS

  • General Design.

  • All Levels

  • All Menus

  • Some Animations.

  • New Enemies

  • Spikes

  • Coins

  • Enviroment

GAMEPLAY

  • Multiple checkpoints within a level.

  • The difficulty of some levels have been increased and decreased.

  • Alternative paths have been added to level designs.

  • Mechanics Optimization

  • Minor Bugs Fixed

  • Minor Gameplay Bug Fixed.

  • Controller Support Improvements.

